Escassi sube la temperatura, Fabiola Martínez se reinventa y Lydia Lozano vuelve a las lágrimas en 'Baila como puedas'

Arranca el programa de 'Baila como puedas' en TVE y lo hace con unos concursantes completamente entregados y dispuestos a dejarse la piel sobre el escenario para que sus compañeros de baile consigan llegar hasta la final. Como no podía ser de otra forma, cada uno de los concursantes mostró su lado más natural en la pista de baile en la que surgieron los primeros miedos y las lágrimas de muchos de los participantes. Con Sabrina y su compañero de baile lesionados en las primeras horas de programa, algunos de sus compañeros sacaraon todas sus armas para hacerse un hueco como bailarines en el concurso. "Para mí este programa significa un descubrimiento de Fabiola, durante mucho tiempo me he mantenido en un segundo plano, pero ahora es mi momento" reconocía Fabiola Martínez ante Rafa Méndez. Cuando le preguntan por la imagen que cree que tiene la audiencia de ella, la ex mujer de Bertín Osborne reconoce: "Tengo la etiqueta de madre coraje. Yo conozco a un señor del que me enamoro locamente, él tiene una vida más complicada que la mía y me compensa acoplarme a su vida. Yo decido, él nunca me dijo nada, al revés". También mostrando su lado más natural y luchador, Ana Guerra compartió con su compañera de baile cuál es el momento que está viviendo a nivel personal al lado de su futuro marido, Víctor Elías, tras el paso de otros hombres por su vida que no han sido del todo buenos: "Para mí una de las grandes diferencias es que todo es fácil, por eso nos casamos". "Creo que todos somos bisexuales y nos enamoramos de las personas" añadía la ex concursante de Operación Triunfo. Todos con un claro propósito en esta aventura de baile, Colate reconocía que para él es muy complicado centrarse al 100% en la coreografía cuando parte de su corazón está en Miami donde vive su hijo. "Hago todo por mi hijo, estoy aquí por él también, mi corazón está en Miami, es difícil dejar salir todo lo maravilloso que tengo dentro en tan poco tiempo".