Descubierto un Saturno 'frío' con un año parecido al de la Tierra

Dos planetas gigantes comparables al Saturno de nuestro propio sistema han sido identificados orbitando alrededor de una estrella similar a nuestro Sol a unos 700 años luz de distancia. El planeta exterior tiene el año más largo, 483 días, de todos los encontrados hasta ahora por la misión TESS, el satélite de estudio de exoplanetas en tránsito, de la NASA. También está entre los más fríos. Los dos planetas, TOI-4600 b y c, podrían resultar importantes para los astrónomos que investigan cómo se forman y evolucionan los planetas gaseosos de gran tamaño. Y comienzan a llenar un vacío de conocimiento entre los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno en nuestro sistema solar, y los "Júpiter calientes" en otras partes de nuestra galaxia. La búsqueda de exoplanetas (planetas alrededor de otras estrellas), que lleva décadas, ha arrojado hasta ahora más de 5.500 que se confirma que están dispersos por la Vía Láctea, que probablemente contiene cientos de miles de millones. Pero el método de detección predominante revela relativamente pocos planetas de "período largo", aquellos con años que duran 50 días o más. Este método, que busca "sombras", revela mucho más fácilmente planetas que orbitan cerca de sus estrellas, con años mucho más cortos. La búsqueda de sombras, llamada método de tránsito, captura la pequeña caída en la luz de las estrellas cuando un planeta en órbita cruza la cara de su estrella, explica la NASA en un comunicado. Los telescopios espaciales como TESS que se basan en este método son responsables de la gran mayoría de las detecciones de exoplanetas. Pero cuanto más larga es la órbita de un planeta, más difícil le resulta a TESS captarlo en tránsito por su estrella. Aún así, en el nuevo estudio, un equipo dirigido por el astrónomo Ismael Mireles de la Universidad de Nuevo México, que utilizó datos TESS, determinó que TOI-4600 b y c tienen órbitas de período largo: 83 días para el planeta b, 483 para el planeta c, un año que es algo más largo que de la Tierra. Es posible que estas órbitas no parezcan muy impresionantes en comparación con las de los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar. Para Júpiter, una vuelta alrededor del Sol dura 12 años; un "año" en Saturno equivale a más de 29 años en la Tierra. Pero como se han detectado menos exoplanetas de período largo en tránsito por sus estrellas, TOI-4600 b y c podrían resultar una mina de oro de datos, según destaca la NASA. Si bien los telescopios espaciales han podido medir algunos componentes atmosféricos de Júpiter calientes y cálidos, TOI-4600 b y c ofrecen la posibilidad más rara de revelar ingredientes atmosféricos de gigantes gaseosos "templados", aquellos sin atmósferas abrasadoras. TOI-4600 b, un poco más pequeño que Saturno con casi siete veces el ancho de la Tierra, tiene una temperatura atmosférica estimada de 74 grados Celsius. El planeta c, aproximadamente del tamaño de Saturno y más de nueve veces el ancho de la Tierra, tiene una temperatura estimada de -82 Celsius. Este es uno de los exoplanetas más fríos que TESS ha descubierto hasta ahora. El estudio ha sido publicado en The Astrophysical Journal Letters.