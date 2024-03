Crónica del FC Barcelona - RCD Mallorca, 1-0

El FC Barcelona venció (1-0) al Mallorca este viernes en la jornada 28 de LaLiga EA Sports gracias a una obra de arte de Lamine Yamal en el minuto 73, tres puntos para mantener la fe en la defensa del título liguero y en una temporada que tendrá el próximo martes un choque trascendental contra el Nápoles en Liga de Campeones. El equipo de Xavi Hernández, quien no pudo estar por sanción en el banquillo del Estadi Olímpic Lluís Companys, salvó otro día espeso, después de desaprovechar la opción de acercarse al Real Madrid la pasada semana en San Mamés. Los 'culers' ganaron al flamante finalista de Copa para presionar a los de arriba. La plaga de lesiones sin duda es una buena excusa pero la imagen del Barça está más que bajo escrutinio. Sin Frenkie de Jong ni Pedri como últimas bajas sensibles, el Barça sudó para generar juego, ante un Mallorca ofensivo que se vino arriba después de que Ilkay Gündogan perdonase un penalti. Al final, lo salvó Lamine para un Barça que se mantiene de pie aunque en el alambre. Empezó con cierto buen aire el equipo culé, 10-15 minutos como contra el Athletic, pero la alegría, el pase rápido y los movimientos en ataque fueron bajando hasta quedarse a cero con el penalti fallado por Gündogan cerca de la media hora. El alemán parecía con esa chispa que necesitaba un centro del campo sin De Jong ni Pedri, pero escenificó el bajón general del Barça. El equipo azulgrana sufrió encima la lesión de Raphinha, el elegido por Xavi para cubrir las bajas en el centro. El Mallorca, que venía de ganar al Girona además de meterse en la final de Copa a costa de la Real Sociedad, fue creciendo con su idea mucho más clara y sus actores entonados en busca de alejar más la zona de descenso. Lo mejor de los locales al descanso era la actuación de un Cubarsí que no se achantó ante Larin ni Muriqi, pero los de Aguirre lanzaron buenas salidas de balón con Darder, con un paso al frente después de que Rajkovic parase el penalti a Gündogan. La pena máxima la señaló Iglesias Villanueva con aviso del VAR, en un toque de Copete sobre un Raphinha que quedó lastimado hasta pedir el cambio. El Mallorca terminó mejor el primer asalto, férreo atrás para apenas conceder a un Joao Félix al que el Lluís Companys pedía más, con un disparo a puerta desviado, ni tampoco a Lamine Yamal ni Marc Guiu, sin un balón en condiciones en la posición de '9'. El equipo de Xavi volvió con la marcha más del inicio también en la reanudación y trató de no enfriarse esta vez. Para eso, los locales buscaron a Lamine, quien fusiló el larguero en su primer aviso serio. El joven talento azulgrana, de 16 años, acaparó un día más el juego del Barça, aún con la entrada de Lewandowski y Vitor Roque. El Mallorca empezó a verse a merced de la posesión vertical de los catalanes y en el 73' llegó el 1-0. Lamine Yamal mandó el balón a la escuadra desde su diagonal en la banda derecha para aliviar el mal regusto de Montjuic con el partido. El Barça se aferró de nuevo a su futuro más que su presente, como con Cubarsí en defensa, para sacar los tres puntos. Un golazo y un nuevo cerrojo atrás para levantar el ánimo azulgrana. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: FC BARCELONA, 1 - RCD MALLORCA, 0. (0-0, al descanso). --ALINEACIONES. FC BARCELONA: Ter Stegen; Kounde, Iñigo Martínez, Cubarsí, Cancelo; Christensen, Gündogan (Oriol Romeu, min.87), Raphinha (Fermín, min.37), Lamine, Joao Félix (Vitor Roque, min.62) y Marc Guiu (Lewandowski, min.61). RCD MALLORCA: Rajkovic; Giovanni, Nastasic, Raíllo, Copete (Radonjic, min.83), Lato (Jaume Costa, min.71); Darder (Antonio Sánchez, min.71), Samu Costa, Morlanes (Dani Rodríguez, min.61); Larin (Abdón, min.82) y Muriqi. --GOL: 1 - 0, min.73, Lamine Yamal. --ÁRBITRO: Iglesias Villanueva (C. Gallego). Amonestó a Iñigo Martínez (min.53) por parte del Barça. Y a Samu Costa (min.86) en el Mallorca. --ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys, 38.225 espectadores.