Macron reafirma ante líderes de la oposición que Francia no tiene "ningún límite" en su apoyo a Ucrania

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha trasladado este jueves a los líderes de los principales partidos de la oposición que su Gobierno no se ha marcado "ningún límite" en su apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa, lo que de nuevo deja en el aire el posible envío de tropas sobre el terreno. Macron, que la semana pasada dijo "no descartar" este hipotético despliegue, ha citado en el Elíseo a los dirigentes opositores para exponerles cuál es la posición oficial en relación a Ucrania, un día después de reunirse con el mismo fin con los expresidentes Nicolas Sarkozy y François Hollande. Tras el encuentro de este jueves, las críticas se han repetido a izquierda y derecha del espectro político. El presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, ha cuestionado que no haya "ningún límite", ya que considera que "el papel de Francia es fijar líneas rojas". En este sentido, ha tachado de "irresponsable" y "extremadamente peligroso" que deslice el envío de tropas ante "una potencia nuclear como Rusia", según declaraciones recogidas por Franceinfo. También el líder de Los Republicanos, Éric Ciotti, considera "irresponsable y peligroso" enviar militares. En un mensaje en redes sociales, ha advertido además de que "sería inaceptable instrumentalizar el conflicto ucraniano a menos de cien días de las elecciones europeas". Por su parte, el coordinador nacional de La Francia Insumisa (LFI), Manuel Bompard, ha expresado su "inquietud" por las posiciones de Macron, ya que "no parece que tenga en cuenta el riesgo" que implicaría a nivel nacional y global "un empecinamiento en esta vía militar" de la que habla el presidente. Las reuniones de esta semana sirven de preparación para el debate que tendrá lugar la próxima semana en el Parlamento, con sendas votaciones en la Asamblea Nacional (el martes) y en el Senado (el miércoles). Macron ha solicitado este pleno para hablar expresamente de Ucrania y del acuerdo de seguridad suscrito a mediados de febrero.