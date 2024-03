Muere el célebre actor nigeriano John Okafor a los 62 años

Lagos, 3 mar (EFE).- El popular actor nigeriano John Okafor, una estrella de Nollywood (industria del cine de Nigeria) conocido popularmente como "Mr. Ibu" ("Señor Ibu"), ha muerto a la edad de 62 años, informó el presidente del Sindicato de Actores del país africano, Emeka Rollas Ejezie.

"Mr. Ibu sufrió un paro cardíaco, según su agente durante 25 años, Don Single Nwuzor. Anuncio con profundo dolor que Mr. Ibu no sobrevivió. Que su alma descanse en paz", escribió a última hora de este sábado Ejezie en un mensaje divulgado en su cuenta de la red social Instagram que publican este domingo medios locales.

El actor, especializado en la comedia, murió este sábado mientras recibía tratamiento en un hospital de Lagos, capital económica de Nigeria.

En noviembre pasado, la familia de Okafor anunció que le amputaron la pierna al actor por motivos médicos.

"Este suceso ha sido duro para todos nosotros, pero hemos tenido que aceptarlo como la nueva realidad de papá", afirmaron los familiares.

Okafor actuó en más de 200 películas de Nollywood, incluidas "Mr. Ibu", "Mr. Ibu and His Son", "Coffin Producers", "Husband Suppliers" y "Mr. Ibu in London".

Antes de su carrera cinematográfica, el comediante, que se casó dos veces y tuvo más de diez hijos, fue boxeador, entrenador de fútbol y practicante de kárate.

En 2012, el actor hizo unos polémicos comentarios al describir la homosexualidad en Nollywood como un "virus".

"Si hay alguna manera en este mundo de que la gente pueda obligarlos (a los gais) a detenerlo (el "virus") o matarlo, por favor háganlo", agregó el comediante en un país donde la homosexualidad está perseguida y es un delito que conlleva penas de hasta catorce años de prisión.

Entre otras muestras de duelo, el principal líder opositor y exvicepresidente de Nigeria, Atiku Abubakar, lamentó este domingo la "gran pérdida" del actor para Nollywood, tras haber brindado "momentos felices en el entretenimiento" durante décadas. EFE

