Fundación We Are Water facilitó acceso a agua, saneamiento e higiene a más de 95.000 personas en 2023 en África e India

La Fundación We Are Water ha proporcionado acceso a agua, saneamiento e higiene a más de 95.000 personas durante 2023 a través de los ocho proyectos que continúan activos actualmente en Uganda, Costa de Marfil, Tanzania e India. Según ha indicado la fundación, desde su creación en 2010 se ha llevado a cabo un total de 96 proyectos en 38 países y se han superado los 3,7 millones de personas beneficiadas con agua, saneamiento e higiene. Además, durante el año pasado, se han iniciado tres nuevos proyectos en Costa de Marfil, Tanzania y Uganda, mientras que se han finalizado proyectos en Guatemala, Honduras y Madagascar. "Alcanzar la cifra de más 3,7 millones de personas beneficiadas a lo largo de nuestra trayectoria hasta el día de hoy es un hito para nosotros que nos hace ver que estamos en el buen camino, pero no es suficiente, somos más ambiciosos aún, mientras haya necesidad nosotros construiremos sinergias para llegar y ayudar a más comunidades", ha señalado el director la Fundación We Are Water, Carlos Garriga. Estos datos, ha remarcado la fundación, reafirman su compromiso para elevar la calidad de vida en diversas comunidades vulnerables, con ejemplos como la colaboración con World Vision para brindar asistencia a las áreas afectadas al sur de Turquía debido a un terremoto a principios de 2023. A través de esta asociación, se logró la entrega de kits de higiene a 900 familias en la región de Gaziantep, proporcionando apoyo a los damnificados en Turquía y Siria. Además, durante 2023, se ha creado una segunda Fundación We Are Water, fuera del ámbito español, en Brasil, después de la apertura de la primera en India, en 2017. Este hito, según la fundación, se ha consolidado con la inauguración de una oficina en el recién establecido Roca São Paulo Gallery, representando un avance significativo en el desarrollo de proyectos en el país. Mientras, destaca que el programa 'Aquanautas para escuelas' continúa su labor, llevando a cabo 70 talleres en 30 colegios y alcanzando a más de 1.700 niños, promoviendo la conciencia y la educación sobre el agua. Además, se ha llevado a cabo la organización conjunta del primer Walkathon en tres de sus resorts, en Reino Unido y Canarias, con más de 500 participantes y una recaudación de más de 3.000 euros, que "han contribuido aún más a fortalecer la alianza", que inició en 2019 con Hilton Grand Vacations a través del programa "Let's Make a Deal", con el que han conseguido ahorrar 8 millones de litros de agua y generar 115.000 euros destinados a múltiples proyectos. Posteriormente la alianza se materializó en un viaje a Marruecos en compañía de miembros de la cadena hotelera que les permitió presenciar "los impactantes resultados" de la colaboración con UNICEF. En la región de Sous Massa (Marruecos), se llevó a cabo la rehabilitación de 100 letrinas en 20 escuelas, beneficiando a más de 12,000 niños y proporcionándoles acceso esencial a agua, saneamiento e higiene, concluye la fundación.