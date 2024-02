Muere el actor cómico estadounidense Richard Lewis a los 76 años

El cómico estadounidense Richard Lewis ha fallecido a los 76 años de edad tras ser diagnosticado de parkinson el pasado año, según ha informado este miércoles su publicista Jeff Abraham a CNN. El citado medio recoge que Abraham reveló que el actor falleció "en paz" en su casa de Los Ángeles la noche del martes tras sufrir un infarto después de que el propio artista revelara en 2023 que padecía de parkinson. El cómico debutó en 'The Tonight Show Starring Johnny Carson' en 1974 convirtiéndose en una figura básica de la comedia nocturna. También se interpretó a sí mismo en 'Curb Your Enthusiasm' aunque más tarde se inmiscuyó en papeles como actor protagonizando junto a Jamie Lee Curtis 'Anything but Love'. El humorista se licenció además en Marketing y Comunicación Corporativa en la Universidad Estatal de Ohio en 1969, aunque su pasión siempre fue la comedia, una profesión que compaginó con su trabajo en una agencia de publicidad escribiendo guiones para el comediante Morty Gunty.