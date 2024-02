El Gobierno venezolano suscribe un acuerdo con organizaciones políticas para fijar un cronograma electoral

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha puesto fin este miércoles al diálogo nacional celebrado con distintas organizaciones políticas tras suscribir un acuerdo con distintas organizaciones políticas para fijar un cronograma electoral de cara a las próximas elecciones en el país latinoamericano. "Más de 27 propuestas de fechas para el evento electoral fueron elevadas en las mesas de trabajo y todas fueron colocadas en el documento de consenso nacional para que todos y todas se sientan atendidos", ha indicado, según ha publicado la Asamblea en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Rodríguez ha precisado que el próximo viernes presentarán el documento ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). "Hemos coincidido en la defensa de la soberanía, en el respeto y la paz y en el reconocimiento de los resultados de las elecciones", ha agregado. El texto recoge "todas las garantías electorales", como la apertura del registro electoral para los jóvenes que no están inscritos, las auditorías o la igualdad de participación de todos los candidatos en los medios de comunicación tradicionales, según ha recogido el portal Últimas Noticias. Rodríguez ha detallado que el documento "es el desarrollo del Acuerdo de Barbados y lo sustituye". "El Acuerdo de Barbados es un subconjunto de este conjunto de este acuerdo, que es mucho más amplio", ha sentenciado. SOBRE LA UE COMO OBSERVADOR ELECTORAL "Podrán participar invitados por el poder electoral quienes cumplan con lo que está establecido en la Constitución, en las leyes y el Acuerdo de Barbados", ha señalado en declaraciones a la prensa, agregando que uno no puede ser un observador imparcial cuando "te graban con un vídeo diciendo a unos candidatos opositores que se unan para que derroten al chavismo". Asimismo, ha asegurado que tampoco se puede ser observador cuando apruebas "desde la instancia a la que perteneces dictámenes y resoluciones agresivas contra Venezuela", aludiendo a la condena del Parlamento Europeo aprobada a principios de febrero contra la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado. "Tú no puedes ser observador y al mismo tiempo decir que estás sancionando al presidente del Consejo Nacional Electoral o a la vicepresidenta de la República o a otros venezolanos y venezolanas de bien", ha agregado el presidente de la Asamblea. Rodríguez ha dicho además que los estadounidenses no pueden votar debido a que "no hay representación consular" en Estados Unidos. "¿Cómo va a votar un venezolano en Argentina? Si nosotros mandamos el material electoral y el loco ese psicótico que es presidente de Argentina se lo roba", se ha preguntado, refiriéndose a Javier Milei. "Nosotros jamás hemos negado el derecho que las venezolanas y venezolanos tienen al voto. Quien lo niega son los agresores: quienes lo niegan son los que cercaron a Venezuela, la bloquearon, asaltaron nuestras sedes diplomáticas", ha explicado, según ha recogido la cadena VTV Canal 8.