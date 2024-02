Xavi Hernández: "Ya dije que no tiramos la toalla, creo que hemos dado un paso adelante"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, destacó que sus pupilos hayan "dado un paso adelante" este sábado con su victoria por 4-0 ante el Getafe CF, en la jornada 26 de LaLiga EA Sports, y negó otra vez que vayan a tirar "la toalla" en la lucha por ganar el título. "Creo que es pronto, pero sí, hombre", respondió Xavi en rueda de prensa al ser preguntado por si el Barça aún tiene opciones de cazar al Real Madrid en el liderato de Primera División. "Ya dije que no tiramos la toalla, creo que hemos dado un paso adelante", apostilló. "De los últimos creo que son 15 puntos, llevamos 13. Estamos en un buen momento en la Liga, así que hay que creer; hay que creer hasta el final, hasta que matemáticamente no haya opciones, pero yo pienso que las puede haber", comentó el técnico blaugrana desde Montjuïc. Xavi se alegró por ocupar provisionalmente la segunda plaza liguera. "Además le metemos presión al Girona, que hoy lo pasamos en la clasificación, y le metemos presión al Madrid para que gane sus partidos. Nosotros tenemos que hacer nuestros deberes, que es ganar como lo hemos hecho hoy", dijo tras haber alcanzado su equipo los 57 puntos. "Estamos a tiempo, pienso que estamos a tiempo", repitió Xavi. "En la Champions está todo abierto, será un cara o cruz; y en la Liga, yo creo que estamos en la lucha, estamos a tiempo. Lo que no estamos a tiempo es de la Supercopa y de la Copa, esto segurísimo", replicó. De igual modo, reafirmó su decisión ya tomada de irse al acabar esta temporada. "Pienso que la decisión es acertadísima porque creo que el equipo ha hecho un paso adelante, lo necesitábamos. Creo que los jugadores han demostrado el nivel que tienen hoy y en los últimos partidos, sobre todo en Nápoles, que era nivel Champions", remarcó. "Hoy también el nivel era muy exigente físico y estamos bien. Pero estoy convencidísimo de la decisión y pienso que es la más acertada; no para mí, yo pienso para el club", añadió Xavi, justo antes de agradecer a la afición del Estadi Olímpic Lluís Companys que haya coreado su nombre. Por otra parte, elogió a Andreas Christensen y a otros jugadores. "Cuando ha salido Oriol [Romeu] también lo ha hecho muy bien. Pienso que la clave es tener un balance defensivo importante, las vigilancias; y Andreas está pendiente de esas tareas defensivas. Más los tres centrales de atrás normalmente siempre bien posicionados, creo que es una de las claves de la mejora del equipo", insistió en su análisis. Luego centró sus alabanzas en el joven Pau Cubarsí. "Juega con una personalidad terrible. Y además no falla un pase, todos con sentido. Siempre mejora el pase que tú como entrenador tienes en la cabeza que debe hacerlo, busca segunda línea, lo entiende perfectamente... Pienso que es una irrupción portentosa, creo que es un futbolista para estar muchos años en el club", auguró Xavi. "Hemos estado convincentes y contundentes también, con balón y sin balón, no hemos dejado de trabajar. Los que han salido en la segunda parte han estado intensos", aludió a Fermín López, Vitor Roque, Romeu y Pedri. "Con los que han salido en segunda parte, contentísimo, ves que el equipo está enchufado y esto me enorgullece", agregó el técnico culé. Por último, señaló lo que ha cambiado respecto a duelos anteriores en casa. "Yo diría que la concentración, la intensidad, la agresividad... no sé, muchas cosas. Errores impropios que cometíamos. Estamos compitiendo mucho mejor, muchísimo mejor, cada partido más. Viene un tramo decisivo de la temporada y veo al equipo muy bien, compitiendo de manera muy positiva y esto me hace estar con esperanza", concluyó.