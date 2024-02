Ernesto de Hannover estalla ante las cámaras tras felicitarle su cumpleaños

El próximo 26 de febrero, Ernesto de Hannover cumplirá 70 años. Lo hará en uno de sus mejores momentos personales al lado de su pareja, Claudia Stilianopoulos, con la que lleva compartiendo su vida desde hace unos años y con la que hemos podido verle a en muchas ocasiones en el centro de Madrid paseando su amor. Aunque alguna vez que otra Ernesto ha sacado su carácter ante las cámaras, demostrando así lo poco que le gusta ser objeto de los objetivos de las cámaras, lo cierto es que llevábamos meses viéndole tranquilo y relajado. Sin embargo, hace unos días nos lo encontramos junto a Claudia por las calles de Madrid, después de disfrutar de una comida de lo más especial y aprovechábamos para felicitarle su cumpleaños por adelantado... algo que no le hizo ninguna gracia, ya que estalló contra la reportera y las cámaras de prensa. A grito pelado en mitad de la calle, Ernesto se giró muy agresivamente y profirió una expresión malsonante que nos hacía quedarnos boquiabiertos: "¡FUCK OFF!". Demostrando así su antipatía con los medios de comunicación, el exmarido de Carolina de Mónaco no recibía con una sonrisa la felicitación por su cumpleaños y volvía a demostrar que quiere permanecer al margen de la esfera mediática.