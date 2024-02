Redondo dice que el feminismo "no está dividido" y prevé unidad el 8M a pesar de las dos marchas convocadas en Madrid

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado este miércoles que el feminismo "no está dividido", al ser preguntada por las dos marchas que saldrán en Madrid el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Además, ha precisado que "en algún momento de la manifestación" las mujeres estarán "unidas" en la calle "reivindicando la igualdad y reivindicando que contra las políticas de la derecha y de la extrema derecha, aquí está el movimiento feminista con una agenda feminista". "Yo creo que el feminismo no está dividido, lo que pasa es que hay sensibilidades y acentos distintos y es lógico que haya distintas propuestas. En ese sentido, yo creo más que nunca que el feminismo tiene fuerza, tiene muchísima potencia. Tenemos enfrente una ola reaccionaria que no nos puede dispersar y en ese sentido las mujeres vamos a salir, las mujeres vamos a estar en la calle", ha señalado en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press a su llegada al Museo Arqueológico Nacional para la presentación del Festival 'Ellas Crean'. En concreto, el Movimiento Feminista de Madrid y la Comisión 8M marcharán por la capital el 8M en dos manifestaciones a las 19:00 horas en la capital, la primera partirá de Cibeles hasta Plaza de España mientras que la segunda empezará en Atocha para finalizar en la plaza de Colón. El Movimiento Feminista de Madrid, abolicionista de la prostitución y contrario a la autodeterminación de género, saldrá con el lema 'La prostitución no es un trabajo.¡Abolición ya!', mientras que la Comisión 8M, defensora de la Ley Trans, lo hará con 'Patriarcado, Genocidios, Privilegios #SeAcabó' y denunciará, además, la "violaciones de derechos humanos" en Gaza. LEY DE PARIDAD Respecto a la enmienda a la totalidad de Vox a la Ley de Paridad, que se debatirá este jueves en el Congreso de los Diputados, la titular de Igualdad ha expuesto que la formación de Santiago Abascal "no está a favor de la igualdad ni de la paridad, es un partido negacionista y por lo tanto no puede sorprender esta enmienda a la totalidad de devolución". Asimismo, ha recalcado que espera que mañana se rechace la enmienda y que así se pueda "avanzar". "Es una ley que además trae causa de una directiva comunitaria, una directiva que lo que pretende es la paridad y la presencia equilibrada de las mujeres, que somos el 51% de la población, no somos ninguna minoría ni ningún colectivo, somos la mayoría de la sociedad", ha indicado. Igualmente, ha destacado el "compromiso" del Gobierno "con la igualdad y sobre todo con el avance en derechos". "Yo creo que tampoco puede sorprender que un partido y que un gobierno, como es el Gobierno progresista, presente esta ley como primera ley, como primer proyecto de ley de la legislatura, por el compromiso que tiene el presidente del Gobierno y todo el equipo con la igualdad y sobre todo con el avance en derechos", ha concluido.