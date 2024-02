K-Wave, la nueva bebida zero azúcar de edición limitada con la que Coca-Cola se adentra en el universo K-Pop

DE EDICIÓN LIMITADA COCA-COLA SE ADENTRA EN EL UNIVERSO K-POP CON EL LANZAMIENTO DE K-WAVE, LA NUEVA COCA-COLA CREATIONS ZERO AZÚCAR DE EDICIÓN LIMITADA ? El lanzamiento incluye una colaboración con J.Y. Park y los grupos Stray Kids, ITZY y NMIXX para el lanzamiento exclusivo del himno "Like Magic". ? La marca dará la oportunidad a los fans de viajar a Corea del Sur para asistir a un concierto exclusivo con estas y otras estrellas del panorama K-Pop. Madrid, 20 de febrero de 2024. La primera Coca-Cola Creations de 2024 ya es una realidad: Coca-Cola anuncia el lanzamiento global de la nueva K-Wave Zero Azúcar, su nuevo sabor de edición limitada. Con él, la marca se adentra en el universo del K-Pop para celebrarlo junto a sus fans, ofreciéndoles experiencias y oportunidades sorprendentes con las que conectar con sus artistas favoritos, tanto en el plano digital como con experiencias físicas y presenciales únicas. Además de a España, el nuevo sabor llegará también a una selección de mercados de todo el mundo, entre los que se encuentran Estados Unidos, Corea del Sur, Francia, Polonia, Países Bajos y Portugal. En nuestro país, estará disponible de forma limitada en los canales de Alimentación Moderna y Conveniencia, en formato lata Sleek de 33cl. En línea con la filosofía Real Magic de la marca Coca-Cola, la nueva K-Wave Zero Azúcar ha creado un universo en el que reunir a los fans y sus ídolos de una forma emocionante. "Estamos muy emocionados de poder celebrar una de las comunidades más apasionadas del mundo y crear nuevas experiencias que, esperamos, lleven la magia de Coca-Cola a los fans de todo el mundo", señala Oana Vlad, Directora Senior de Estrategia Global de The Coca-Cola Company. "Siguiendo el espíritu de Coca-Cola Creations, la experiencia comienza con el increíble sabor de Coca-Cola Zero Azúcar, acompañado de un refrescante toque afrutado similar al de la magia del K-Pop. Y, a continuación, desbloqueamos otras propuestas relacionadas con la música y la inteligencia artificial". "Like Magic", el nuevo himno de Coca-Cola con Stray Kids, ITZY y NMIXX En lo que respecta a las experiencias relacionadas con la música, K-Wave Zero Azúcar llega al mercado de la mano de tres de los grupos más importantes de la industria del K- Pop: Stray Kids, ITZY y NMIXX, que se han unido al fundador de la discográfica JYP Entertainment, J.Y. Park, para crear nuevas formas de sorprender a sus seguidores. Una de ellas es "Like Magic", el nuevo himno exclusivo de Coca-Cola producido por J.Y. Park. El single y el videoclip oficial presentan una fusión de los estilos de los tres grupos, y están disponibles en el canal de YouTube de JYP Entertainment. Los fans también podrán embarcarse en la Fan Music Video AI Experience de "Like Magic", un viaje generado por inteligencia artificial con el que adentrarse directamente en el excitante mundo de los videoclips de K-Pop, compartiendo escenas con sus ídolos. Se podrá acceder a través del Creations Hub, y permitirá que los usuarios personalicen sus cameos embebiendo su voz, su nombre y su cara en varios fragmentos del vídeo oficial de "Like Magic". El resultado final se podrá ser descargar y compartir en las redes sociales. Además, Coca-Cola Creations hará que el fenómeno K-Wave cobre vida el próximo 2 de junio en un concierto único en cuyo cartel no faltarán algunos de los nombres más potentes del sello JYP Entertainment, así como los de otras grandes estrellas actuales del panorama K-Pop. Como no podía ser de otra manera, el evento contará con las actuaciones de Stray Kids, ITZY y NMIXX. "El mundo del K-Pop se basa en la increíble pasión de los fans, y no podríamos estar más emocionados de asociarnos con Coca-Cola para celebrar la devoción de este público por los artistas y la música que aman", señala J.Y. Park, fundador de JYP Entertainment. "Esperamos que perciban el amor y el aprecio que sentimos por ellos a través del lanzamiento de un nuevo sabor de Coca-Cola y de las experiencias digitales y físicas con las que acercarles a sus artistas favoritos." Viajes a Corea del Sur y merchandising exclusivo La experiencia K-Wave Zero Azúcar continúa también en el Creations Hub, la plataforma digital de Coca-Cola Creations, desde donde la marca dará la oportunidad a los fans de vivir en persona el evento del 2 de junio. Escaneando el código QR de las latas, los consumidores podrán acceder a la app oficial de Coca-Cola, la Coke App, para participar en el sorteo de dos viajes a Corea del Sur y vivir en directo un concierto de los principales grupos de K-Pop. Además, como parte de la promoción, Coca-Cola trae a España el merchandising más exclusivo: gorros, camisetas y bolsos con estética K-Pop para que los fans lleven siempre consigo el movimiento K-Wave. Coca-Cola Creations, la plataforma de innovación de Coca-Cola Desde su lanzamiento, la plataforma Coca-Cola Creations no ha dejado de innovar en nuevos sabores, diseños y experiencias sorprendentes, pasando por la música, la moda o la tecnología. Colaborando con artistas y diseñadores, aprovechando las tecnologías emergentes y creando experiencias en los mundos digital y físico, Coca-Cola Creations sigue infundiendo a Coca-Cola nuevas expresiones de creatividad y conexiones culturales con las que permitir a los fans experimentar la verdadera magia de esta marca icónica. La campaña global de lanzamiento de la nueva Coca-Cola K-Wave Zero Azúcar ha sido diseñada por Forpeople, Virtue, WPP Open X/Ogilvy PR y EssenceMediaCom.