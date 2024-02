Lula cree que en la fuga de los dos presos de la cárcel de Mossoró hubo colaboración interna

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha señalado este domingo que la reciente fuga de dos presos de la cárcel de máxima seguridad de Mossoró, en Río Grande del Norte pudo ser propiciada gracias a la colaboración interna. "No quiero acusar a nadie, pero, teóricamente, parece que hubo connivencia con alguien dentro. Como no puedo acusar a nadie, estoy obligado a creer que la investigación de la Policía nos indicará que pasó en la cárcel de Mossoró", ha dicho en una rueda de prensa en Adís Abeba, la capital de Etiopía. Lula, a su paso por la capital etíope donde partició en la víspera como invitado especial a una nueva cumbre de la Unión Africana, se ha mostrado convencido de que los dos presos, vinculados al Comando Vermelho --el mayor grupo criminal de Brasil--, serán capturados de nuevo. "Obviamente queremos saber cómo es posible que estas personas hicieron un agujero y nadie se percató. Solo faltó que contrataran una excavadora", ha dicho el presidente brasileño, según recoge el portal de noticias G1. Este semana, Deibson Cabral Nascimento y Rogério da Silva Mendonça, se fugaron de esta prisión situada en la ciudad de Mossoró en la que se encontraban desde septiembre de 2023, donde fueron trasladados tras participar en un intento de motín en otra cárcel de máxima seguridad situada en Río Branco, una localidad del estado de Acre, de donde ambos son originarios. Se trata de la primera fuga del sistema penitenciario federal, que cuenta con cinco presidios de máxima seguridad. No es el caso de las cárceles estatales, donde se han registrado fugas y enfrentamientos con consecuencias mortales.