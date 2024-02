Anuar Beno nos habla de la relación tan especial que hay entre su hermano y el hijo de Isa Pantoja

Hace unos días veíamos a Isa Pantoja acudir a la casa más vista de toda España, la de 'GH VIP', y protagonizaba un reencuentro de lo más emotivo con su pareja, Asraf Beno. Aunque en aquel momento pasó desapercibido, días más tarde se analizó en profundidad la conversación que tuvieron y hay una frase que ha tenido mucha repercusión. "Estoy a la espera, cari" le comentaba la hija de Isabel Pantoja a su marido, dejando entrever que podría estar embarazada o esperando para saber si está en estado o no. Sin embargo, de momento no sabemos si este sueño que ambos tiene se ha materializado. Este sábado pudimos hablar con Anuar Beno sobre su cuñada y su hermano y nos confesaba que el modelo "tiene muchas ganas, ha sido muy paternal, tiene muchas ganas de tener un hijo, el primer paso era casarse, ahora ya ser papá". El que fuera concursante de 'Supervivientes' nos comentaba que admira el amor que hay entre su hermano e Isa, tanto es así que le encantaría vivir una historia parecida: "A mi cada vez que les veo digo '¿ y a mí no me pasa?' te lo prometo, yo quiero algún día tener el amor que tiene mi hermano con isa, los principios, fíjate ahora ya 5 años, casados". De lo que nos habló también fue de la relación que hay entre su hermano con el hijo de Isa, con quien está muy unido: "Claro, si al final está ejerciendo de padre de alguna forma porque al final está todo el día con él cuidándole". Por último, también opinó sobre la noticia de la semana, el romance entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: "Hace un pedazo de pareja, espectacular, hablando objetivamente, no sé si son pareja o no, digo parejaza con que sean felices, no hagan daño a nadie y vivan su vida".