El Ejército iraní refuerza la frontera con nuevas plataformas de misiles y aviones no tripulados

06/12/2023 December 10, 2023, Tehran, Iran: Iranian army officials inspecting Iranian homemade Karrar drones displayed during an inauguration ceremony in Tehran. The Iranian Army announced that Karrar drones equipped with a sophisticated air-to-air missile joined Iranian army air force units on 10 December 2023. POLITICA Europa Press/Contacto/Iranian Army Office

El Ejército iraní ha anunciado este sábado que reforzará sus fronteras con plataformas adicionales de misiles y destacamentos especializados en el control de aviones no tripulados, aunque ha recalcado que esta medida no guarda relación con el incremento de la tensión internacional por la guerra entre Hamás e Israel. Irán es el gran aliado de la insurgencia hutí de Yemen, que ha lanzado varios ataques contra cargueros comerciales en el mar Rojo en solidaridad con la causa palestina. En respuesta, Estados Unidos y Reino Unido lanzaron varios ataques contra posiciones hutíes en el país, en la madrugada del jueves al viernes. Además, Teherán ha sido señalado por Israel como parte instrumental en la masacre cometida por las milicias palestinas en su territorio el 7 de octubre al proporcionar información estratégica a Hamás, algo que las autoridades iraníes han rechazado por completo. El comandante de las fuerzas de tierra del Ejército iraní, el general de brigada Kiumars Heidari ha querido explicar a este respecto que "este despliegue no significa que estemos amenazados" sino que tiene por objetivo "reforzar el dominio iraní sobre la situación de inteligencia, así como la preparación de las tropas y su conocimiento de la geografía fronteriza". Ahora mismo hay desplegadas 11 brigadas móviles y de combate en las fronteras del país a la espera de la incorporación de dos nuevos tipos de misiles aprobados por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, según declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias iraní, IRNA.