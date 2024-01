Un estudio muestra una efectividad del 79% a las 2 semanas con una dosis de la vacuna contra la viruela del mono

12/01/2024 Imagen viruela del mono SALUD ISCIII

Un estudio realizado por un equipo de investigación formado por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III (SCIII), el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas ha confirmado el papel de la vacuna frente a la viruela del mono ('mpox', por sus siglas en inglés) en la protección de la infección en España, que muestra una efectividad del 79 por ciento a las dos semanas con una sola dosis administrada como profilaxis pre-exposición. Los resultados, publicados en la revista 'Clinical Infectious Disease', ponen de relieve la capacidad de una dosis de la vacuna, administrada como profilaxis pre-exposición, de ofrecer un grado de protección importante frente a la infección por 'mpox'. La protección ha sido evaluada entre personas que reciben profilaxis pre-exposición (PrEP) frente al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que fueron parte de las personas priorizadas para recibir la vacuna frente a mpox durante el brote epidémico en la primavera y verano de 2022. Las autoras del estudio destacan la importancia de la colaboración entre las distintas unidades e instituciones para poder llevar a cabo un estudio de estas características en España, el país europeo con mayor número de casos de mpox durante el brote epidémico iniciado en el año 2022. El equipo de investigación ha contado con representantes del Departamento de Epidemiología de Enfermedades Transmisibles y la Unidad de Vigilancia de VIH, ITS, y Hepatitis B y C del Centro Nacional de Epidemiología; del Área de Programas de Vacunación del Ministerio de Sanidad, y de representantes de la vigilancia de la salud pública y del programa de vacunación de las diferentes comunidades autónomas españolas. El estudio evaluó la efectividad vacunal frente a infección por 'mpox' en población que recibía profilaxis pre-exposición frente a VIH a fecha de 12 de julio de 2023, momento en el que se inició la vacunación como profilaxis pre-exposición en este grupo de población. Así, se estudió la efectividad de la vacuna frente a 'mpox' administrada como profilaxis pre-exposición, excluyéndose del estudio a aquellas personas a las que se administró la vacuna tras haber tenido un contacto con un caso. Los resultados del análisis mostraron una ausencia de protección frente a la infección en los primeros seis días desde la vacunación. A partir del séptimo día desde la vacunación, la efectividad vacunal de una dosis fue del 65 por ciento, incrementándose hasta el 79 por ciento a partir del decimocuarto día desde la administración de la primera dosis de vacuna frente a 'mpox'. Se repitieron los análisis entre personas menores de 50 años, al tratarse de un grupo que no había recibido vacuna frente a la viruela en la infancia, y los resultados mostraron unos niveles de protección similares. Estos resultados confirman la capacidad de protección de una dosis de vacuna frente a mpox en el corto plazo entre las personas a las que se recomendó la administración e la vacuna. Debido al descenso en la incidencia de casos de mpox unas semanas después del inicio del seguimiento del estudio y al reducido número de hospitalizaciones registradas, no se pudo evaluar la efectividad vacunal de las dos dosis ni la protección frente a la hospitalización por mpox grave, así como la duración de la efectividad vacunal. Con datos de diciembre de 2023, se han notificado en España 7.684 casos confirmados de mpox, que han causado tres fallecimientos. Con estas cifras, España es el tercer país con mayor número de casos después de Estados Unidos (31.070) y Brasil (10.967), y el primero de la Región Europea de la Organización Mundial de la Salud. En este contexto, la vacunación se ha mostrado como una estrategia efectiva para proteger a la población de mayor riesgo de infección en el contexto de un brote epidémico de 'mpox'. La publicación final de este artículo llega unos meses después de que su autores elaboraran el informe sobre la efectividad de la vacunación pre-exposición frente a mpox en población en PrEP para VIH, que puede consultarse en este enlace. Al respecto, otro equipo del ISCIII también publicó el año pasado los resultados de un estudio sobre la propagación del virus 'mpox' en España en 2022 por áreas geográficas y grupos de población.