Wealth Minerals busca fondos antes de la apertura de litio en Chile

(Bloomberg) -- Wealth Minerals Ltd. está buscando financiación para perforaciones y pruebas de litio en Chile mientras la empresa con sede en Vancouver espera que el Gobierno dé a conocer las regulaciones para nuevas áreas de producción.

La financiación probablemente se realizará en las próximas semanas en forma de bonos convertibles con la participación del gigante alemán del sector químico BASF SE, dijo el director ejecutivo, Henk van Alphen. Wealth firmó recientemente un acuerdo de compra con BASF.

Una disminución de más de 80% registrada este año en los precios del litio no ha desanimado a los inversionistas, afirmó Van Alphen en una entrevista. Los precios del metal se han desplomado mientras la oferta aumenta y la cadena de suministro de los vehículos eléctricos agota sus inventarios. “No creo que la gente esté demasiado preocupada por eso, y si nos fijamos en las ventas de vehículos eléctricos, en realidad les está yendo bastante bien”, dijo.

Wealth ya solicitó permisos de operación y está a punto de dar a conocer un proveedor de extracción directa para lo que se prevé sea una mina de entre US$500 millones y US$600 millones en el salar de Ollagüe, cerca de la frontera con Bolivia, que producirá 20.000 toneladas al año. También tiene participaciones en el salar de Atacama, el depósito con las mayores reservas de salmuera en el mundo.

Pero al igual que decenas de posibles productores, la empresa está a la espera de que Chile decida qué áreas estarán disponibles y si deberá ceder una participación mayoritaria a Codelco o trabajar con Enami como socio minoritario. Las dos empresas estatales representarán al Estado en virtud de un nuevo modelo público-privado, cuyos detalles aún no se han definido.

“Confiamos en que el Gobierno nos muestre cómo será el futuro”, dijo Van Alphen. “Pero definitivamente están muy interesados ​​en lograr que algo se concrete”.

