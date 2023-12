Copenhague o Galatasaray, una oportunidad de otra época

Redacción deportes, 11 dic (EFE).- Ya clasificado el Bayern Múnich, incontestable líder del grupo A, surge este martes una ocasión de otra época para el Copenhague y el Galatasaray, ganadores ambos de tan solo uno de sus últimos once partidos en la Liga de Campeones, enfrentados en el Parken danés y con el premio seguro de la clasificación para el ganador.

Incluso el empate puede bastarle a los locales, si el Manchester United no vence al bloque alemán, para divisar los octavos al alcance mucho tiempo después; pese a que tan solo ha ganado dos de los 15 partidos más recientes en la máxima competición continental, tres de los 19 más cercanos en el tiempo o sólo cuatro de 26 desde la última y única vez que jugó esa ronda de la Champions, en marzo de 2011, eliminado por el Chelsea.

Nicolas Anelka, entonces en el equipo 'blue', resolvió la eliminatoria en la ida en Dinamarca con un 'doblete', dirigido por Carlo Ancelotti y en compañía sobre el terreno de Petr Cech, John Terry, Frank Lampard, Mickael Essien o Fernando Torres, entre otros. Ganó 0-2 el Chelsea en el primer duelo. El segundo, en Stamford Bridge, terminó con empate a cero.

El conjunto londinense también es el último rival en las eliminatorias de la Liga de Campeones que recuerda el Galatasaray, que no va más allá de la fase de grupos del torneo desde 2014, cuando lo doblegó el Chelsea, con un 1-1 en la ida, con goles de Chedjou para el equipo turco y de Fernando Torres para el inglés, y con un 2-0 en la vuelta en Londres, cuando Gary Cahill y Samuel Eto'o marcaron la diferencia y firmaron la clasificación.

Roberto Mancini era el entrenador de aquel Galatasaray, que disponía de Didier Drogba, Wesley Sneijder o Burak Yilmaz y que no intuía entonces que no volvería de nuevo, hasta ahora, a unas eliminatorias de la máxima competición continental cuando fue derrotado por aquel Chelsea de Eden Hazard, Lampard, Willian, John Terry... Y Jose Mourinho.

"El partido de este martes es muy valioso para mí y para el Galatasaray. Tiene mucho valor tanto económica como deportivamente. Queremos seguir en la Liga de Campeones. Hemos jugado bien los partidos de la fase de grupos y podemos llegar a los octavos de final. Tengo mucha fe en mi equipo. Espero que sea una noche importante para el fútbol turco", anunció Okan Buruk, técnico del Galatasaray, antes de desplazarse al Parken de Copenhague.

Diez años después, el Galatasaray tiene al alcance los octavos. Su única victoria (el 2-3 al Manchester United en Old Trafford de esta temporada) en sus últimos once partidos en esta competición (o la tercera nada más en sus 31 encuentros más recientes de la Champions) lo propone para ganársela. Si vence en Copenhague, la logrará. Si no, quedará eliminado.

Al contrario que el Copenhague, que jamás ha ido más allá de octavos en este torneo, el límite del conjunto turco está más lejos, en las semifinales a las que llegó en la Copa de Europa de 1989, cuando fue derrotado por el Steaua Bucarest. Eran otros tiempos. Otro fútbol. Sin tantos condicionantes económicos. Más abierto al éxito para toda Europa.

Después, también ha alcanzado dos veces los cuartos de final, ya como Liga de Campeones, en ambos casos eliminado por el Real Madrid, tanto en 2001 como en 2013, con idénticos marcadores: la derrota por 3-0 en el Santiago Bernabéu y la victoria por 3-2 en el Ali Sami Yen en 2013 y en orden inverso en 2001.

En sus tres enfrentamientos hasta ahora entre Copenhague y Galatasaray ha habido de todo: una victoria danesa, por 1-0 en la Liga de Campeones de 2013; un triunfo turco, en la misma edición de la competición por 3-1, y un empate esta temporada en el Ali Sami Yen, con un 2-2 el pasado 20 de septiembre. El Copenhague ganaba 0-2 hasta el minuto 86.

El estadio Parken despierta la memoria del Galatasaray. Allí fue campeón de la Copa de la UEFA en el año 2000. Ahora rebusca los octavos de final de la Champions. El campo estará abarrotado. No quedan entradas.

"Tenemos siempre un respeto por el Galatasaray. Sabemos que es un club grande y que ha conseguido resultados importantes. Jugar en casa siempre es una ventaja para nosotros, pero el Galatasaray ha mostrado un rendimiento importante fuera de casa hasta ahora. Sabemos que es un equipo capaz de jugar bien fuera de casa", advirtió Jacob Neestrup, entrenador del Copenhague, en la víspera de una oportunidad de otra época.