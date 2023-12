Endrick, a la altura de Neymar para lograr su segunda Liga brasileña

Carlos Meneses

São Paulo, 6 dic (EFE).- Endrick sigue engrosando su palmarés con solo 17 años. La promesa atada por el Real Madrid alzó este miércoles su segunda Liga brasileña con el Palmeiras tras una temporada en la que vivió el sinsabor del banquillo hasta erigirse en el líder ofensivo del equipo.

El delantero nacido en Brasilia ha mostrado su mejor nivel en el tramo final de la campaña para darle al conjunto paulista su duodécimo título nacional y en la última jornada no fue la excepción y anotó el gol en el empate, 1-1, frente a Cruzeiro.

Y de nuevo rompiendo marcas históricas. Máximo goleador del Palmeiras en la liga de 2022, es la primera vez desde 2009 que un joven de menos de 18 años marca al menos diez goles en el campeonato desde que lo hiciera Neymar con el Santos.

Endrick terminó el torneo con once anotaciones.

La mitad de los goles los ha convertido en el último mes, en el momento más decisivo de la campaña.

En la 31ª jornada, se echó el equipo a la espalda y lideró una remontada épica ante el entonces líder Botafogo con dos dianas (3-4). Ese partido fue la base sobre la que el Palmeiras cimentó el título.

Después dio los tres puntos frente al Athletico Paranaense (1-0), aseguró la victoria ante Internacional (3-0) y abrió la lata contra el América Mineiro (4-0).

Pese a la avalancha de elogios a ambos lados del Atlántico, la fama no parece que se le haya subido a la cabeza.

"Mis amigos me decían que podría ser la figura del campeonato, ganar premios individuales, pero para mí el protagonismo no existe. Si el equipo me tuviese solo a mí no conseguiría ganar nunca. Es todo el equipo y tengo que agradecer por estar aquí", afirmó Endrick al canal TV Globo al final del partido.

El delantero agregó: "Hay un partido u otro en el que alguien aparece y anota un gol, pero no existe nada de protagonismo".

No ha sido una temporada fácil para Endrick. En este 2023 ha tenido que lidiar con la presión de la millonada que pagará el Real Madrid por él desde que lo anunció el 15 de diciembre del año pasado.

Entonces llevaba apenas seis meses en el primer equipo, tiempo suficiente para ganar su primera Liga y terminar de encandilar al equipo blanco, que no dudó en sacar la chequera ante el creciente interés de otros grandes clubes europeos.

Lo mismo hizo con Vinícius Júnior y Rodrygo Goes, inversiones de riesgo que han dado sus frutos.

Pero para Endrick los primeros meses tras el anuncio de su acuerdo con el Madrid fueron una losa. Ya no se le miraba como la última sensación del Palmeiras, sino como el futuro 9 del cuadro merengue.

El técnico portugués Abel Ferreira le dio la vitola de titularidad en el arranque de la temporada, pero los goles no llegaron al ritmo esperado y la frustración se adueñó de él.

"A veces me pregunto por qué colocan tanto el foco en mí. Yo no pedí eso. Hay situaciones que sobrepasan los límites: 'Ah, es el nuevo Pelé'. Mira, nadie va a ser Pelé, él es el rey del fútbol", se quejó Endrick en una entrevista en abril para la revista 'GQ Brasil'

Ferreira optó por preservar a su pupilo. Le sentó en el banquillo y hasta hubo un tramo de la temporada en que no salía ni en los minutos finales de los partidos.

La eliminación en semifinales de la Copa Libertadores frente a Boca Juniors disminuyó la atención mediática sobre el club de São Paulo. Fue a partir de ahí que el preparador luso, acorralado por las críticas, volvió a apostar por Endrick.

Esta vez el ariete zurdo no desaprovechó la oportunidad y destapó todo su potencial para sumar su segunda liga brasileña. Entre medias, otra alegría: su primera convocatoria con la selección absoluta.

Próximo desafío, a partir de julio de 2024 en el Real Madrid. EFE

