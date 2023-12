Netanyahu se reunirá esta tarde con los familiares de secuestrados tras fuertes críticas

Jerusalén, 5 dic (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunirá esta tarde con representantes de las familias de los secuestrados en la Franja de Gaza, con los que solo se ha visto cara a cara en una ocasión desde que empezó la guerra, y después de que estas le acusaran ayer de ignorarlos y abandonarlos.

La reunión entre Netanyahu y otros ministros del Gabinete de Guerra tendrá lugar esta tarde, en hora aún por concretar, confirmó a EFE la Oficina del Primer Ministro.

El Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos también confirmó que habían sido convocados hoy a una reunión con Netanyahu, quien solo los ha recibido hasta ahora una vez, el pasado 28 de octubre.

Representantes de las familias, celebraron ayer una rueda de prensa en Tel Aviv en la que criticaron al Gobierno y en particular a Netanyahu por "ignorar a las familias y rechazar reunirse con ellas".

"Si no tienes tiempo para reunirte con nosotros, encontraremos otro líder mundial que nos represente en las negociaciones para liberar a los rehenes de Gaza", afirmaron después de que sus peticiones para reunirse con el Gabinete de Guerra o con el Gabinete de Seguridad no hubieran sido atendidas hasta hoy.

Las familias expresaron su disgusto por el hecho de que Israel haya retomado la ofensiva sobe la Franja de Gaza el pasado viernes, tras siete días de tregua, sin que hayan regresado todos los rehenes.

De los más de 240 cautivos que Hamás tomó en su ataque del 7 de octubre, todavía quedan 137 rehenes en el enclave, la mayoría hombres, de los que al menos 15 han sido confirmados como muertos por Israel.

En los siete días de tregua fueron entregados 105 rehenes -81 son israelíes y 24 extranjeros-, pero semanas antes Hamás ya había liberado a cuatro rehenes mujeres y el Ejército israelí rescató a una soldado cautiva cuando comenzó la incursión terrestre.

Israel ha acusado a Hamás de romper la tregua tras negarse, según dicen, a liberar a las 20 mujeres que todavía están retenidas dentro de la Franja, lo que llevó a retomar los combates.

Daniel Lifshitz -nieto de Yocheved Lifshitz, que regresó del cautiverio, y de Oded Lifshitz, que todavía se encuentra secuestrado- instó al gobierno a "regresar inmediatamente a la mesa de negociaciones y traer de vuelta a los rehenes a cualquier precio."

"Hemos oído hablar de los horrores de los rehenes liberados y de la situación de los que estaban allí. Mi abuelo no tiene tiempo. No tiene medicación, no tiene sentido del tiempo. Piensan que allí los han olvidado", afirmó Daniel.

Por su parte, Haim Yitzhak Or, hermano del secuestrado Avinatan Or, aseveró que el Gabinete de Seguridad se comprometió a reunirse periódicamente con los familiares de los rehenes, algo que "aún no ha sucedido".

"Nos sentamos en silencio y no molestamos ni molestamos hasta que no pudimos soportarlo más. No queremos interferir en la gestión de la guerra táctica o estratégica, pero queremos respuestas”, apuntó.

En las últimas semanas, los familiares también han expresado su malestar con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) porque aún no ha logrado acceso a la Franja de Gaza para comprobar el estado de salud de los cautivos.

La presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric, estuvo ayer de visita en Gaza, donde denunció que "el sufrimiento de la población es intolerable", apeló a proteger a los civiles conforme a la legalidad internacional y exigió que los rehenes aún cautivos en la Franja sean liberados.

Ante su vista a la zona, las familias de los rehenes también han solicitado una reunión con ella y emitieron anoche una carta en la que piden asistencia médica y pruebas de vida de los 122 rehenes que se estima que siguen vivos dentro del enclave.

"Los rehenes sufren enfermedades, lesiones y negligencia criminal. Cada día que pasa podría ser el último. Reúnase inmediatamente con aquellos que soportaron el infierno en cautiverio de Hamas", pidieron las familias en la carta a la Cruz Roja. EFE

