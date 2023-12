(Pre) El Arsenal busca confirmar su liderato ante el Luton y City y Aston Villa miden sus fuerzas

El Arsenal de Mikel Arteta busca consolidar este fin de semana su liderato en la jornada 15 de la Premier League ante el Luton Town en Kenilworth Road, mientras que el Manchester City quiere poner fin a su mala racha a costa de un Aston Villa al alza, y Manchester United y Chelsea se miden en Old Trafford, ambos equipos en horas bajas y lejos de la lucha por el título. Los 'gunners', líderes de la Premier, visita al Luton Town este martes (21.15) con el objetivo de mantener el primer puesto de la clasificación y continuar con su buena dinámica de resultados, encadenando la que sería su sexta victoria consecutiva en todas las competiciones. Para ello, tendrá que derrotar a un Luton que ha logrado salir de los puestos de descenso gracias a los 4 puntos cosechados en sus últimos partidos como local. Los de Arteta han aprovechado los tropiezos de Manchester City, Liverpool y Tottenham en las últimas semanas para colocarse en lo más alto. Además, ha sumado 12 de los últimos 15 puntos disputados, siendo el equipo de la Premier que más ha sumado en las últimas 5 jornadas. Sin embargo, no son tan efectivos fuera de casa, donde han visto como se esfumaban 5 de los 18 puntos que han disputado, quedando también eliminados de la Copa de la Liga a manos del West Ham. La mejor noticia para el técnico español es el gran momento que atraviesan Bukayo Saka y Martin Odegaard, que han conseguido marcar en los dos últimos partidos de Premier. Un hito que también ha logrado el delantero internacional escocés del Luton Jacob Brown que pese a no ser titular ni ante Brentforf ni Crystal Palace, ha aprovechado sus minutos para reivindicarse y ganarse un puesto en el once con dos goles. Por su parte, el Manchester City visita al Aston Villa en Villa Park este miércoles (21.15), el único fortín, junto a Anfield, que se encuentran inmaculados esta temporada en Premier. Será una prueba importante para el vigente campeón, que ha dejado escapar 4 de los últimos 6 en juego, cediendo la primera plaza de la clasificación. Enfrente estará el Aston Villa de Unai Emery, una de las grandes revelaciones del inicio de temporada en la Premier. El equipo de Birmingham ocupa la cuarta plaza en la clasificación, gracias en parte a su rendimiento en Villa Park, donde no ha dejado escapar ningún punto. Además, solo ha perdido uno de los últimos 12 partidos que ha jugado. En lo deportivo, Guardiola y su City tendrán que sobreponerse a la importante baja de Rodri, que no podrá jugar ante el Villa por acumulación de tarjetas. Tampoco lo podrá hacer por el mismo motivo Jack Grealish, mientras que Emery podrá contar con toda su plantilla a excepción de los lesionados de Emi Buendia, Mings y Bertrand Traoré. Otro de los grandes partidos de la jornada intersemanal de la Premier League será el que enfrente este miércoles en el 'teatro de los sueños' a Manchester United y Chelsea (21.15). Dos equipos que no hace mucho tiempo llegaron a disputar una final de la Champions League, pero que esta temporada están teniendo problemas para sacar los partidos adelante. De hecho, ambos se encuentran fuera de posiciones europeas, y con sus opciones de pelear por el título prácticamente dilapidadas. El Chelsea llega tras conseguir una victoria importantísima el pasado fin de semana ante el Brighton (3-2). Un triunfo que le ha permitido colocarse en el top-10 de la clasificación. Por su parte, el United viene de firmar una semana desastrosa en la que se ha complicado mucho su pase a octavos en la Champions League y ha visto como el Newcastle lograba vencerlos en la competición doméstica, poniendo fin a una racha de tres triunfos consecutivos en Premier. El Liverpool, segundo clasificado, visita al Sheffield United este miércoles (20.30), un campo en el que pese a haber ganado en sus dos últimas visitas no se le da históricamente bien. Además, a los de Klopp solo le vale el triunfo, y sin embargo encadenan 3 partidos consecutivos en todas las competiciones sin lograr el triunfo. Una victoria con la que pretenden meter presión al Arsenal, o incluso, si pinchan los londinenses, colocarse líderes. --PROGRAMA DE LA JORNADA 15 EN LA PREMIER LEAGUE. -Martes 5. Wolves - Burnley. Luton - Arsenal. -Miércoles 6. Brighton - Brentford. Crystal Palace - Bournemouth. Fulham - Nottingham Forest. Sheffield United - Liverpool. Aston Villa - Manchester City. Manchester United - Chelsea. -Jueves 7. Everton - Newcastle. Tottenham - West Ham.