Duki conquista el Monumental y coloca en la cima musical al movimiento urbano argentino

Rafa Sanz del Río

Buenos Aires, 2 dic (EFE).- Paul McCartney, Madonna, Michael Jackson, Sting… y ahora Duki; el Estadio Más Monumental, del club River Plate, ha sido testigo de muchos hitos musicales que conquistaron la ciudad de Buenos Aires, una cima que el joven rapero porteño ha alcanzado con tan solo 27 años y que posiciona el movimiento urbano argentino como el nuevo ‘rock’ del país sudamericano.

Y es que el precoz éxito del artista no tiene parangón, ya que se convirtió oficialmente en el intérprete nacional más joven en agotar el aforo completo de la casa de los ‘Millonarios’ que tiene lugar este fin de semana en la capital argentina.

El fenómeno musical del joven artista urbano que se hizo conocido a través de la escena ‘freestyle’, vendió más de 150.000 entradas en apenas horas y congrega a cerca de 80.000 personas por show este fin de semana.

Tristán, un joven de 24, es de esos fans que llevan siguiendo a Duki desde que competía en el ‘Quinto Escalón’, un torneo de improvisación hip-hop donde Duki se hizo un nombre, hasta verle llenando el estadio más grande de Argentina.

“Yo sabía que iba a triunfar, pero verle aquí es una locura, jamás lo pensé”, comentó el seguidor.

La casa de River se fue calentando desde las siete de la tarde gracias a la ayuda de otros artistas urbanos referentes del estilo como Chino CNO, uno de los primeros exponentes del género en el país, además de un nombre mítico como jurado de las batallas de gallos; o el trapero de 26 años con pasado en esos duelos musicales, Acru.

Ambos prepararon el terreno para que el de Almagro reventara los cimientos del mítico estadio porteño. El show de más de dos horas estuvo protagonizado por su último álbum, ‘Antes de Ameri’, lanzado el pasado junio.

La estética espacial característica del proyecto se hizo notar a través de los visuales del concierto, que hizo un viaje interestelar por toda la trayectoria del rapero argentino.

El espectáculo presentó a Duki junto a una banda de rock, un sueño que hace un par de días confesó en una conferencia que estaba en su mente, que fue interpretando todas las épocas del artista urbano a medida que estrellas del panorama se subían al escenario.

Khea, C.R.O, Tiago P.Z.K, Milo J o Nicki Nicole son meramente unos cuantos de los cantantes que lo acompañaron en la travesía cósmica, que arroparon al líder del movimiento urbano argentino del momento.

Una de las colaboraciones más destacadas de la noche fue la de su pareja, Emilia Mernes, que se tradujo en un momento muy romántico de ambos vocalistas viviendo y bailando los temas que tienen juntos.

Pero sin lugar a dudas la sorpresa de la noche fue la aparición del famoso productor Bizarrap, que hizo vibrar los pilares de la casa del conjunto ‘Millonario’ con canciones como ‘Remember Me’ o la famosa sesión 50 que se estrenó el año pasado.

Y como colofón, el artista hizo un discurso emotivo sobre la vida, los sueños y el camino para conseguirlos antes de cerrar el concierto con sus sencillos más conocidos, ‘She Don’t Give a Fo’ o ‘Goteo’.

“El arma más fuerte del argentino es que al estar en el fin del mundo es muy soñador. Eso nos hace fuertes, y por eso me eligieron, porque soy igual que todos ustedes. Si tienen un motivo, peleen. Si voy a hacer un show en el Bernabéu, es porque mi gente acá me colocó allá. La tristeza es lo que nos hace fuertes, y por ello no tengas miedo de estarlo. Soy hombre y lloro desde que nací. La vida es una y es hermosa”, declaró Duki.

Emocionado y agradecido por esos momentos únicos, el argentino culminó afirmando que ahora sabe que esta experiencia se va a repetir “todas las veces que queramos”.

El chico que rapeaba en una plaza, llenó River. El chico que grabó su primer tema tras ganar una competencia de freestyle hizo "sold out" durante dos días seguidos en el escenario más importante de todo Argentina.

Hoy Duki escribió el capítulo más importante de una vida de película, y con mucha historia por delante. EFE

