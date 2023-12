Domingo, 3 de diciembre de 2023 (18.00 GMT)

FILIPINAS EXPLOSIÓN

Estado Islámico reivindica el atentado con 4 muertos y 42 heridos en el sur de Filipinas

El Cairo (EFE).- El grupo terrorista Estado Islámico reivindicó hoy el atentado con un artefacto explosivo que este domingo provocó la muerte de cuatro personas y heridas a otras 42 durante una misa católica en Marawi, en el sur de Filipinas. En un comunicado difundido a través de su canal de Telegram, la organización terrorista dijo que "los soldados del Califato detonaron un artefacto explosivo contra una gran reunión de cristianos infieles en la ciudad de Marawi mientras realizaban rituales politeístas". La nota agregó que la acción mató "a varios cristianos e hirió a decenas". La explosión sucedió alrededor de las 7.00 hora local (GMT+8) en un gimnasio de la Universidad de Mindanao donde se celebraba un acto religioso al que acudieron decenas de personas.

ISRAEL PALESTINA

Los rebeldes hutíes del Yemen reivindican ataques contra dos cargueros en el Mar Rojo

Saná (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, reivindicaron hoy ataques con misiles y drones contra los buques de carga "Unity Explorer" y "Number 9" mientras transitaban por el Mar Rojo, escenario de una creciente tensión por la guerra en la Franja de Gaza. El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, dijo en un discurso televisado que los insurgentes "llevaron a cabo una operación contra dos barcos israelíes" en el estrecho de Bab el Mandab, e identificó los buques como "Unity Explorer", con bandera de Bahamas, y "Number 9", con bandera de Panamá.

ISRAEL PALESTINA

Un buque de guerra de EEUU y varios barcos son atacados en el Mar Rojo, según el Pentagono

Washington (EFE).- Un buque de guerra de Estados Unidos y varios barcos mercantes fueron atacados este domingo en el Mar Rojo, según informó el Pentagono. De acuerdo con la cadena ABC News, un oficial del Pentagono señaló que el destructor Carney "derribó varios drones que se dirigían en su dirección desde áreas controladas por los hutíes en Yemen. "En al menos dos circunstancias", amplió el funcionario a la cadena, el Carney derribó con éxito vehículos aéreos no tripulados "que se iban en su dirección". El Pentagono confirmó por su parte y de forma escueta de que estaban al tanto de informes sobre "ataques al USS Carney y a buques comerciales en el Mar Rojo" y que proporcionarían más información a medida que esté disponible, según recogen medios estadounidenses.

ISRAEL PALESTINA

Israel ha efectuado unos 10.000 ataques aéreos sobre Gaza desde que empezó la guerra

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí ha efectuado unos 10.000 ataques aéreos sobre Gaza desde el inicio de la guerra contra el grupo islamista palestino Hamás, el pasado 7 de octubre, informó hoy un portavoz militar. "Desde el comienzo de la guerra, se realizaron aproximadamente 10.000 ataques aéreos" sobre la Franja, concretó el Ejército. Según agregó, los soldados "también completaron rápidamente misiones" en que atacaron a "células terroristas, infraestructura terrorista, centros de mando, túneles, depósitos de armas y más".

UCRANIA GUERRA SITUACIÓN

Rusia hostiga a la retaguardia ucraniana mientras el invierno ralentiza las acciones bélicas

Kiev/Moscú (EFE).- El Ejército ruso hostiga a Ucrania con misiles, artillería y drones Shahed mientras la llegada del invierno obstaculiza el movimiento de tropas de ambos bandos y ralentiza las acciones bélicas en el campo de batalla. "En la noche al 3 de diciembre de 2023, el enemigo atacó con 12 vehículos aéreos no tripulados de ataque Shahed desde la zona de Primorsko-Ajtarsk (Rusia) y un misil guiado Kh-59 desde el espacio aéreo sobre la región de Belgorod", informó hoy el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según la dependencia militar, los drones llegaron en "varias oleadas" y entraron a través de la región ocupada de Jersón en la de Mikoláyiv.

PERÚ DERRAME

Repsol afirma que el mar y playas peruanas afectadas por derrame de 2022 están aptos

Lima (EFE).- La empresa española Repsol afirmó este domingo que el mar y las playas peruanas afectadas por un derrame de crudo en 2022 cuentan, desde hace meses, con las condiciones aptas para la pesca y actividades recreativas, en respuesta a un comunicado del Ejecutivo peruano que declaró lo contrario. La compañía que opera la refinería de La Pampilla, al norte de Lima, señaló que el comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros, difundido el sábado, cuenta con información "inexacta y desactualizada" que representa "un atropello institucional frente a la inacción de las distintas autoridades".

VENEZUELA GUYANA

Presidente de Guyana pide a Venezuela actuar con responsabilidad a propósito del referendo

Caracas (EFE).- El presidente de Guyana, Irfaan Ali, pidió este domingo a Venezuela actuar con "responsabilidad" a propósito del referendo no vinculante que ese país celebra hoy, relacionado con la disputa territorial que mantienen ambas naciones por un área de casi 160.000 kilómetros cuadrados. "Quiero decir a Venezuela que esta es una oportunidad para que demuestren madurez, demuestren responsabilidad (...) les pedimos una vez más que se unan a nosotros para demostrar responsabilidad y madurez y permitir que el estado de derecho funcione y determine el resultado de esta controversia", dijo el mandatario guyanés en Facebook.

VENEZUELA GUYANA

Oposición venezolana reporta baja participación en el referendo por la disputa con Guyana

Caracas (EFE).- Varios partidos y políticos opositores de Venezuela han asegurado que se registra una baja participación en el referendo no vinculante que se celebra este domingo en el país, promovido por el Gobierno para "reforzar" la defensa nacional en la disputa con Guyana por un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados. Medios locales también han reseñado la poca afluencia registrada en algunos de los 15.857 centros habilitados para la jornada, en la que 20,69 millones de venezolanos están llamados a participar, una situación que EFE constató en Caracas y Maracaibo, capital de Zulia. Consultado al respecto, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, aseguró ante periodistas que en sus recorridos ha visto "colas" en los centros de votación, "incluso fuera" de estos lugares, de gente que aguardaba por su turno para votar.

COP28 CLIMA

Respuestas a crisis climática, poco adaptadas a necesidades víctimas, dice declaración COP

Dubái (EFE).- Hasta 70 países reunidos este domingo en la COP28 reconocen que los esfuerzos para generar “resiliencia” climática están “insuficientemente adaptados” a las necesidades y los retos de las personas más afectadas por los conflictos y las catástrofes ligadas al cambio climático. La Declaración sobre el Clima, el Socorro, la Recuperación y la Paz, que respaldaron 70 países y 39 organizaciones y en la que asumen que deben incrementar la financiación para satisfacer las necesidades humanitarias en los países más vulnerables a la crisis climática, recuerda que “la fragilidad y los conflictos aumentan la vulnerabilidad y la exposición de las personas a los riesgos climáticos e impiden la capacidad de afrontamiento y las opciones de adaptación”. Al mismo tiempo, señalan que “el cambio climático afecta negativamente a las vidas, los medios de subsistencia, las infraestructuras, el agua, el capital humano, los alimentos, la salud, la identidad cultural, la educación y los asentamientos humanos, entre otros ámbitos."

COP28 CLIMA

Presidente COP28 "tiene claro" que hay que abandonar gradualmente los combustibles fósiles

Dubái (EFE).- El presidente de la Cumbre del Clima (COP28), Sultán al Yaber, "tiene claro" que hay que reducir y abandonar progresivamente los combustibles fósiles, algo que es "inevitable", informó hoy a EFE un portavoz de la conferencia climática de Dubái. Estas palabras se producen después de que el diario británico "The Guardian" y el "Centre for Climate Reporting" expusieran este domingo que Al Yaber ha afirmado que "no hay ciencia" que indique que sea necesaria una eliminación progresiva de los combustibles fósiles para limitar el calentamiento global a 1,5C. La transcripción literal de sus declaraciones dice: "no hay ninguna ciencia -ni ningún escenario- que diga que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles es lo que va a permitir alcanzar el 1,5 ºC", en referencia al objetivo fijado en el Acuerdo de París. EFE

