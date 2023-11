Auge solar en Chile respaldado por BlackRock desencadenará mayores costos

(Bloomberg) -- La peculiaridad más reciente en el auge de las energías renovables en Chile proviene de la proliferación de pequeñas plantas solares que, según la industria, están perjudicando a los grandes productores y aumentando las cuentas de la energía eléctrica.

Empresas respaldadas por gigantes de las finanzas como BlackRock Inc. y TPG Inc. se han aferrado a un modelo que ofrece precios estables para proyectos pequeños, principalmente solares. Lo que comenzó como un sistema de nicho ahora se está volviendo muy significativo, y se estima que las pequeñas generadoras conocidas como PMGD (Pequeño Medio de Generación Distribuida) representarán alrededor del 40% de la demanda de horas de luz para 2025, casi el doble de los niveles actuales.

El dinero que se destina a los PMGD es parte de un exitoso caso de energía limpia en Chile, donde su abundancia de viento y luz solar lo ha ayudado a encabezar el ranking de Bloomberg NEF de los mercados emergentes más atractivos para inversiones renovables. Los PMGD brindan a los inversionistas centrados en el medio ambiente acceso a precios estables en un mercado caracterizado por excesos de energías renovables que a veces se traduce en que los productores más grandes no reciben nada por sus ventas spot.

Si bien una mayor oferta normalmente hace bajar los precios, en este caso ocurre lo contrario.

Los pagos a los PMGD costarán al sistema US$300 millones el próximo año y US$500 millones en 2025, que tendrán que ser asumidos por otras generadoras y clientes industriales, como las minas de cobre, según la Asociación Chilena de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec). En el futuro, los clientes regulados, incluidos los hogares, también ayudarán a cubrir el costo, ya que Apemec advierte que las cuentas podrían aumentar alrededor de un 10%. Esto ocurre en un momento en que el Gobierno izquierdista apunta a reducir el precio de la energía para las personas de bajos ingresos.

“La situación no resiste mucho”, afirmó José Manuel Contardo, presidente de la asociación. “Es una verdadera burbuja financiera”.

El mecanismo permite remunerar toda la energía de los PMGD a precios estables independientemente del momento en que se produjo, como una forma de facilitar el acceso al mercado y el financiamiento. Los precios se calculan sobre la base de una proyección de los costos marginales del sistema y hoy rondan los US$70 por megavatio hora en promedio.

Las consecuencias no deseadas de las medidas para promover la energía limpia son una advertencia para otros países que intentan avanzar hacia una red más ecológica. También se hacen eco de episodios disruptivos en mercados más desarrollados que han utilizado esquemas similares. Los sistemas de tarifas reguladas provocaron un aumento inesperado de los costos de instalación y de programas en Alemania y España entre 2004 y 2012.

En Chile, fue un decreto de 2006 el que permitió a las pequeñas generadoras conseguir acceso al mercado spot y a un mecanismo de estabilización de precios para obtener financiamiento para proyectos de hasta 9 megavatios (entre el consumo residencial y el industrial). Al estar ubicados más cerca de los centros de consumo, los PMGD también evitan muchos de los problemas de transmisión.

Solo en los últimos años los PMGD realmente comenzaron a proliferar. Instituciones financieras y las oficinas de gestión patrimonial se encontraban entre los grupos atraídos por un mercado que ofrecía una recuperación estimada en cuatro años de la inversión y 14 años de retornos sostenidos. Actualmente hay casi US$2.000 millones en proyectos en marcha de los PMGD.

BlackRock continúa fortaleciendo su presencia en el mercado de pequeñas generadoras de Chile. En junio anunció el cierre de US$75 millones en financiamiento para el desarrollador solar Solek tras el compromiso de este último de construir hasta 200 megavatios en PMGD. El enorme fondo con sede en Nueva York también compró 11 proyectos solares a D’E Capital por un total de cerca de 100 megavatios y otros 100 megavatios en 15 proyectos a Renewable Resources Group. BlackRock declinó hacer comentarios.

Matrix Renewables, creada y respaldada por el administrador de activos alternativos TPG, tenía 328 megavatios de proyectos solares elegibles para el mecanismo de precios estables de PMGD, dijo en un comunicado el año pasado. Otros grandes nombres que están invirtiendo en este espacio son Sonnedix y la alemana Blue Elephant Energy.

Los desarrolladores de los PMGD simplemente siguen las reglas, y el mecanismo de precios resulta en períodos de ingresos y períodos de costos para el sistema, dijo Darío Morales, presidente de la Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol).

El problema subyacente son los costos marginales artificialmente bajos debido a la congestión en la transmisión y una falta de flexibilidad en otras partes del sistema. “Mientras no resolvamos estos problemas, todos los costos laterales del sistema eléctrico irán al alza”, dijo Morales.

Pero grupos empresariales e industriales están presionando a las autoridades para que cambien las regulaciones, y argumentan que brindar protección contra las oscilaciones de los precios del mercado spot genera incentivos adicionales para un mercado con exceso de oferta que ya ha llevado a la insolvencia a algunas empresas de energías renovables en medio de déficits de transmisión y almacenamiento.

El coordinador independiente del sistema, CEN, recomienda modificar la forma en que se calculan los precios en un esfuerzo por reducir los costos del sistema. El Ministerio de Energía no respondió a las solicitudes de comentarios sobre si está evaluando esas recomendaciones.

“Está dando lugar a un negocio artificialmente muy rentable, que es aprovechado por grandes fondos de inversión y empresas transnacionales que obtienen rentabilidades sobrenormales a costa de los consumidores”, dijo Óscar Cabello, asesor en regulación del grupo de derechos del consumidor Conadecus.

Traducido por Bárbara Briceño.

Nota Original:BlackRock-Backed Solar Boom to Land Consumers With Higher Costs

--Con la colaboración de Dan Murtaugh y Valentina Fuentes.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.