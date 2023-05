Lo que podemos esperar de la 76 edición del Festival de Cannes

Alicia García de Francisco

Redacción cultura, 12 may. Desde la nueva Indiana Jones, con Harrison Ford a la cabeza, a lo último de Martin Scorsese, Wes Anderson o Pedro Almodóvar -en formato corto-, Cannes se convertirá desde el día 16 en el centro mundial del cine durante las casi dos semanas que dura la próxima edición de su festival de cine.

En su 76 edición, que se celebrará hasta el 27 de mayo, hay tantos focos de atención que es necesario seleccionar los más importantes o atractivos. Sin olvidar la Palma de Oro de honor que se entregará a Michael Douglas en la gala de apertura del festival.

FUERA DE COMPETICIÓN:

Como es habitual, los títulos más esperados se proyectarán en los diversos apartados no competitivos.

1.- INDIANA JONES - Es una de las sagas más populares del cine y hace ya 15 años de la última entrega ("The Kingdom of the Crystal Skull"), que se estrenó precisamente en Cannes. Harrison Ford, a sus 80 años, se mete de nuevo en la piel del arqueólogo en "The Dial of Destiny ", acompañado de Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas o Mads Mikkelsen.

2.- SCORSESE - Uno de los grandes maestros del cine y de la misma edad que Ford, Martin Scorsese sigue desplegando una extraordinaria actividad y llega a Cannes con "Killers of the Flower Moon", con dos de sus actores favoritos, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio en una película que dura 3 horas y media.

3.- ALMODÓVAR - Pedro Almodóvar presenta en Cannes, en una sesión especial, su segundo cortometraje en inglés, "Strange Way of Life", una historia dos cowboys enamorados interpretados nada menos que por Pedro Pascal y Ethan Hawke.

4.- THE WEEKND - El cantante y compositor canadiense es un cinéfilo y ha puesto la música en películas como "Black Panther" o "Fifty Shades of Grey", además de aparecer en filmes como "Uncut Gems". Ahora es productor, creador y protagonista de una serie para HBO Max, "The Idol", junto a Lily-Rose Depp.

5.- STEVE MCQUEEN - Responsable de películas como "Shame" o "12 Years a Slave", el británico Steve McQueen mezcla el pasado de la ocupación nazi con el presente de Amsterdam, la ciudad en la que vive, en "Occupied City".

6.- VICTOR ERICE - El cineasta español realizó dos obras maestras de ficción, "El espíritu de la colmena" (1973) y "El sur" (1983) y otra documental, "El sol del membrillo". Casi diez años entre cada trabajo que se han convertido en tres décadas para regresar a lo grande, en Cannes, con "Cerrar los ojos", una película sobre la identidad y la memoria con Manolo Solo, José Coronado y Ana Torrent.

EN COMPETICIÓN:

Entre los 21 filmes que competirán por la prestigiosa Palma de Oro que el año pasado se llevó "Triangle of Sadness", del sueco Ruben Östlund, hay muchos nombres conocidos y habituales de un festival como Cannes que mira tanto al futuro como al pasado del cine.

1.- WES ANDERSON Y SU TROUPE - El estadounidense desembarca en Cannes rodeado de estrellas, algo habitual en sus historiales corales. Para "Asteroid City" ha contado con Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Maya Hawke o Margot Robbie, por citar solo algunos. Y se espera que en esta edición no dé la espantada, como ocurrió hace dos años cuando se negó a dar rueda de prensa para presentar "The French Dispatch".

2.- "FIREBRAND" - Jude Law como Enrique VIII y Alicia Vikander como Catherine Parr, la última de las seis esposas del monarca inglés. Son los protagonistas de uno de los títulos más esperados de la competición de esta edición de Cannes, "Firebrand", del brasileño Karim Ainouz.

3.- KEN LOACH, MORETTI, WENDERS Y KORE-EDA - El cuarteto de los veteranos es cine en estado puro. Los cuatro se han llevado ya la Palma de Oro (Loach en dos ocasiones) y vuelven a aspirar a ella con "The Old Oak", "Il sol dell'avvenire", "Perfect Days" y "Monster", respectivamente.

4.- "MAY DECEMBER" - El filme de Todd Haynes promete un duelo de altura de las protagonistas: Jullianne Moore y Natalie Portman. Esta última es una actriz que va a conocer a la mujer real que tiene que interpretar en su nueva película. Dos grandes actrices y un director experto en sacar lo mejor de las mujeres a las que dirige.

5.- ALICE ROHRWACHER - Alice Rohrwacher es una de las cineastas europeas más originales de los últimos años. Tras deslumbrar con "Happy as Lazzaro" en 2018, la italiana regresa a Cannes con "La chimera", una película sobre el contrabando de objetos preciosos protagonizada por Josh O'Connor e Isabella Rossellini.

EL FESTIVAL DE CANNES FUERA DE LAS SALAS

Pero el Festival de Cannes no es solo ver películas en las salas. Muchas veces, el espectáculo está fuera de ellas, principalmente en las alfombras rojas que se convierten en auténticos desfiles de moda.

Aunque se ha confirmado la ausencia de Pedro Pascal, uno de los actores del momento por sus papeles en las series "The Mandalorian" y "The Last of Us", los fans tendrán muchos rostros famosos con los que fotografiarse y a los que pedir autógrafos.

Harrison Ford, Scarlett Johansson, Antonio Banderas, Margot Robbie, Natalie Portman, Johny Depp, Tom Hanks, The Weeknd , Maya Hawke, Ethan Hawke, Leonardo DiCaprio, Robert de Niro, Cate Blanchett, Mia Waisikowska, Alicia Vikander, Jude Law...la lista es interminable.

Los famosos que estén por Cannes el día 25 se dejarán ver sin duda en la gala amfAR, que cada año recauda dinero para la lucha contra el Sida, que en esta ocasión contará con las actuaciones de Halsey, Gladys Knigh, Adam Lambert y Bebe Rexha y que será presentada por Queen Latifah.

Habrá muchas otras fiestas llenas de glamour durante las casi dos semanas del festival, pero sin duda el mayor espectáculo y gratuito, será la Croisette, en concreto en el kilómetro que separa el lujoso Hotel Martínez y el Palacio de Festivales. Lleno de fans, periodistas, miembros de la organización del festival y hasta algún famoso. EFE

