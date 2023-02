Fortaleza del mercado laboral obliga a continuar alzas: Powell

(Bloomberg) -- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que para enfriar la inflación se necesitarán aumentos adicionales en las tasas de interés y agregó que de persistir la fortaleza del mercado laboral, los costos de endeudamiento podrían llegar a un máximo más alto de lo esperado.

“Creemos que necesitaremos más aumentos de tasas”, dijo Powell el martes en una sesión de preguntas y respuestas con David Rubenstein en el Club Económico de Washington. “El mercado laboral es extraordinariamente fuerte”.

Si la situación laboral sigue como hasta ahora, “es probable que tengamos que hacer más”, dijo.

Las acciones y los bonos del Tesoro subieron inicialmente con las palabras de Powell, después de que se abstuviera de adoptar una postura más hawkish sobre las tasas de interés a raíz de los sólidos datos de empleo.

Cuando se le preguntó si habría aumentado las tasas en 50 puntos básicos la semana pasada, en lugar de los 25 puntos básicos que elevaron los funcionarios, objetó.

“No funciona así, desafortunadamente”, le dijo a Rubenstein. El cofundador de Carlyle Group Inc., donde Powell trabajó anteriormente, presenta un programa de entrevistas en Bloomberg Television.

Las acciones retrocedieron y los rendimientos aumentaron posteriormente cuando los inversionistas asimilaron el comentario de Powell de que las tasas podrían alcanzar un pico más alto.

Después de una serie de grandes aumentos en las tasas de interés el año pasado, Powell y sus colegas están ralentizando el ritmo, aunque señalan que todavía están presionando al alza.

Los inversionistas, en respuesta a los datos de empleo de enero mucho más fuertes de lo esperado, ahora prevén que la tasa suba ligeramente por encima del 5%, similar a lo que pronosticaron los funcionarios de la Fed en diciembre.

La semana pasada, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) elevó su tasa de referencia en un cuarto de punto a un rango de 4,5% a 4,75% y afirmó que los aumentos en curso siguen siendo apropiados.

Powell ha argumentado que aliviar la presión en el mercado laboral es parte de la respuesta para enfriar la inflación en los servicios básicos, excluyendo la vivienda, una medida que ha destacado.

Sin embargo, el mercado laboral sigue estando al rojo vivo, con un aumento de 517.000 nóminas no agrícolas el mes pasado, según datos del Departamento del Trabajo, mientras que el desempleo cayó al 3,4%, la tasa más baja desde 1969.

Powell dijo que el informe “muestra por qué creemos que este será un proceso que llevará un período de tiempo significativo”.

En el último trimestre de 2021, los banqueros centrales de EE.UU. fueron tomados por sorpresa por un rápido aumento de los precios. La inflación, según su medida preferida, se aceleró 5% en los 12 meses hasta diciembre, lo cual está por encima de su objetivo del 2%.

Si bien en los últimos meses algunas medidas de inflación se han enfriado, Powell dijo a los periodistas la semana pasada que los funcionarios necesitarn “mucha más evidencia” para estar seguros de que la inflación se está desacelerando.

