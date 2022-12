Inmigración impulsa crecimiento población Canadá a nuevo récord

(Bloomberg) -- El crecimiento de la población de Canadá alcanzó su ritmo más rápido en cinco décadas gracias a una inmigración récord.

En los últimos 12 meses, el número de inmigrantes internacionales que llegaron a Canadá ascendió a 822.866, con mucho, la mayor afluencia en datos históricos hasta mediados de la década de 1970, reportó la agencia estatal de estadísticas, Statistics Canda, desde Ottawa.

Esa cifra, que incluye inmigrantes y residentes no permanentes como estudiantes, impulsó la tasa de crecimiento anual de la población de Canadá a un promedio de 2,3% durante el año pasado, el más rápido desde 1972.

Del 1 de julio al 1 de octubre, el número de canadienses creció 362.453 a 39,3 millones, dijo la agencia. Eso equivale al 0,9% de la población, el aumento trimestral más rápido desde 1957, cuando el país estaba en medio de un auge de nacimientos y recibía refugiados que huían de la revolución húngara.

El gobierno del primer ministro, Justin Trudeau, ha aumentado constantemente los objetivos de inmigración de Canadá cada año con la intención de aumentar su fuerza laboral. El último plan es que el país agregue alrededor 500.000 residentes permanentes anualmente.

