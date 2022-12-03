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Sábado 3 de Diciembre de 2022
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Agencias

Tabla de goleadores de la Copa Mundial

3 de Diciembre de 2022

Tres

Cody Gakpo, Holanda

Kylian Mbappé, Francia

Lionel Messi, Argentina

Álvaro Morata, España

Marcus Rashford, Inglaterra

Enner Valencia, Ecuador

Dos

Vincent Aboubakar, Camerún

Salem Aldawsari, Arabia Saudí

Julián Álvarez, Argentina

Giorgian De Arrascaeta, Uruguay

Ritsu Doan, Japón

Breel Embolo, Suiza

Bruno Fernandes, Portugal

Niclas Füllkrug, Alemania

Cho Geu-sung, Corea del Sur

Olivier Giroud, Francia

Kai Havertz, Alemania

Mohammed Kudus, Ghana

Andrej Kramaric, Croacia

Aleksandar Mitrovic, Serbia

Richarlison, Brasil

Bukayo Saka, Inglaterra

Mehdi Taremi, Irán

Ferran Torres, España

Uno

Zakaria Aboukhlal, Marruecos

Saleh Alshehri, Arabia Saudí

Takuma Asano, Japón

Andrew Ayew, Ghana

Marco Asensio, España

Gareth Bale, Gales

Michy Batshuayi, Bélgica

Jude Bellingham, Inglaterra

Danny Blind, Holanda

Osman Bukari, Ghana

Moisés Caicedo, Ecuador

Casemiro, Brasil

Jean-Charles Castelletto, Camerún

Luis Chávez, México

Andreas Christensen, Dinamarca

Rouzbeh Cheshmi, Irán

Eric Maxim Choupo-Moting, Camerún

Alphonso Davies, Canadá

Frenkie de Jong, Holanda

Memphis Depay, Holanda

Boulaye Dia, Senegal

Famara Diedhiou, Senegal

Bamba Dieng, Senegal

Mitchell Duke, Australia

Denzel Dumfries, Holanda

Youssef En-Nesyri, Marruecos

Gavi, España

Joao Félix, Portugal

Enzo Fernández, Argentina

Phil Foden, Inglaterra

Remo Freuler, Suiza

Keysher Fuller, Costa Rica

Serge Gnabry, Alemania

Craig Goodwin, Australia

Jack Grealish, Inglaterra

Hwang Hee-chan, Corea del Sur

Ricardo Horta, Portugal

Wahbi Khazri, Túnez

Davy Klaassen, Holanda

Kalidou Koulibaly, Senegal

Rafael Leao, Portugal

Mathew Leckie, Australia

Robert Lewandowski, Polonia

Marko Livaja, Croacia

Alexis Mac Allister, Argentina

Lovro Majer, Croacia

Henry Martín, México

Sergej Milinkovic-Savic, Serbia

Mohammed Muntari, Qatar

Strahinja Pavlovic, Serbia

Christian Pulisic, EEUU

Dani Olmo, España

Adrien Rabiot, Francia

Ramin Rezaeian, Irán

Cristiano Ronaldo, Portugal

Abdelhamid Sabiri, Marruecos

Xherdan Shaqiri, Suiza

Mohammed Salisu, Ghana

Ismaila Sarr, Senegal

Carlos Soler, España

Raheem Sterling, Inglaterra

Ao Tanaka, Japón

Yeltsin Tejeda, Costa Rica

Juan Vargas, Costa Rica

Dusan Vlahovic, Serbia

Timothy Weah, EEUU

Haji Wright, EEUU

Kim Young-gwon, Corea del Sur

Hakim Ziyech, Marruecos

Piotr Zielinski, Polonia

En contra

Nayef Aguerd, Marruecos

Enzo Fernández, Argentina

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