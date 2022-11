Pionero criptoinversor pierde US$42M en hackeo de billetera

(Bloomberg) -- Bo Shen, socio general de Fenbushi Capital, una firma de capital de riesgo centrada en cadena de bloques que comenzó en Shanghái y que fue uno de los primeros inversionistas en criptomonedas, dijo que perdió alrededor de US$42 millones mediante el hackeo de su billetera digital personal.

Las criptomonedas robadas incluyen USD Coin, tether, ether y bitcóin, según la firma de seguridad de cadena de bloques SlowMist, como resultado de que la frase de recuperación de la billetera fue comprometida. La frase de recuperación de una billetera de criptomonedas le permite al propietario de la billetera recuperarla en caso de que se extravíe o se dañe.

Shen usó Trust Wallet, que fue adquirida por la bolsa de critpomonedas Binance en 2018.

“Trust Wallet en sí no tiene problemas de seguridad relacionados con este robo”, dijo SlowMist en un hilo de Twitter. Shen confirmó la causa del hackeo en un mensaje directo de Twitter a Bloomberg News y dijo que está colaborando con SlowMist.

Shen también tuiteó que en la investigación del robo están involucrados abogados y el FBI, y agregó que “la civilización y la justicia finalmente prevalecerán sobre la barbarie y el mal”. Dijo a Bloomberg que el robo se produjo cuando estaba en la ciudad de Nueva York.

Shen y Fenbushi son considerados unos de los primeros inversionistas en criptomonedas de China. Fenbushi se fundó en Shanghái en 2015 y su sitio web indica que Vitalik Buterin, cocreador de Ethereum, es asesor de la empresa.

