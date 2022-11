Koke: "Hacérnoslo mirar todos, estar más callados que nunca y más juntos"

Madrid, 9 nov. Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, abogó este miércoles, tras la derrota frente al Mallorca (1-0), por la autocrítica, por "trabajar, estar todos callados más que nunca y más juntos para sacar adelante esta situación", al tiempo que se mostró seguro de que su equipo reaccionará ante estos malos resultados y pidió confianza a sus seguidores.

"Hoy no tiene explicación. En el segundo tiempo, el equipo ha salido de otra forma, ha tenido ocasiones y cuando no quiere entrar la pelota y entras en esa dinámica no se puede explicar, la verdad. Otros partidos no hemos estado al nivel que teníamos que estar y hoy nos han llegado una vez, nos han hecho un gol y es mucho más difícil. Ellos son un equipo muy trabajado, están en buena dinámica y nosotros estamos en una racha muy mala", dijo en declaraciones a 'Dazn' al término del choque en el estadio Visit Mallorca.

"Hacérnoslo mirar todos, trabajar, estar más callados que nunca y más juntos para sacar esta situación", remarcó el centrocampista, que habló de la afición: "Quieren ver a su Atleti, que sea el Atleti de siempre, que trabaja, lucha, tiene coraje, corazón... Hay veces que no hemos podido encontrar eso. Que sigan confiando en nosotros porque vamos a sacar esto adelante seguro".

Antes del Mundial de Catar 2022 aguarda aún la Copa del Rey contra el Almazán. "Es un partido muy importante. Tenemos que hacer una Copa del Rey muy buena, por nuestra gente, por nosotros, porque nos lo merecemos, porque hay mucho trabajo detrás, aunque no nos salgan las cosas", apuntó. EFE

