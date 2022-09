Neymar agradece a Bolsonaro por visita a su centro para niños en Brasil

La estrella del fútbol Neymar agradeció la visita del presidente Jair Bolsonaro a un centro para niños que fundó en Brasil, en un video publicado este miércoles en la recta final de la campaña presidencial.

Neymar envía video a Bolsonaro para agradecer visita a su centro para niños en Brasil =(Video)= Brasilia, 28 Set 2022 (AFP) - La estrella del fútbol Neymar agradeció la visita del presidente Jair Bolsonaro a un centro para niños que fundó en Brasil, en un video publicado este miércoles en la recta final de la campaña presidencial.A cuatro días de una polarizada elección entre Bolsonaro y el exmandatario izquierdista Luiz Inácio Lula Da Silva, el mensaje del astro del balompié fue cordial, pero quedó al margen de la política. Eso no impidió que fuera colgado por el ministro de Comunicaciones, Fábio Faria, y por el senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente."Agradezco su ilustre visita. Me gustaría mucho estar ahí pero infelizmente estoy lejos", dijo el delantero del Paris Saint Germain en el video transmitido en Twitter por Faria."Espero que aprovechen esa visita al instituto, que es el mayor gol que hice en la vida y estoy muy feliz de que estén ahí", dijo el futbolista mandando un beso.Bolsonaro visitó la fundación Instituto Neymar Jr, un centro de 8.400 m2 que acoge todos los días a 3.000 niños en Praia Grande, una comunidad desatendida en el estado de Sao Paulo, donde el 'crack' de la selección brasileña pasó su infancia.Acompañado por dos exministros, Tarcísio Gomes de Freitas, candidato a la gobernación de Sao Paulo, y Marcos Ponte, que aspira al Senado, Bolsonaro habló con los jóvenes y luego almorzó con un grupo de ellos en el comedor, según videos de la fundación en redes sociales.En una pizarra los instó a "respetar" a sus padres y profesores.Neymar y Bolsonaro se han encontrado al menos una vez, en 2019, cuando se dieron un abrazo previo al partido de semifinal entre Brasil y Argentina por la Copa América en Belo Horizonte, y hace un mes el mandatario publicó una foto junto a un balón que, dijo, le regaló la estrella.La camiseta de la selección brasileña de fútbol, que lleva los colores verde y amarillo de la bandera, ha sido usada en los últimos años por simpatizantes del mandatario en manifestaciones y mitines.Pero Neymar, que ha alternado un buen arranque de temporada en el PSG con los preparativos para el Mundial, se ha mantenido al margen de la campaña electoral.Eso no impidió que Faría reprodujera el video del 'crack' añadiendo un mensaje: "Todos de verdeamarillo, con la camiseta de la 'seleção' para votar por nuestro capitán el próximo domingo", tuiteó el ministro.rsr/app/atm