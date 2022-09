Sábado, 24 de septiembre de 2022 (08.00 GMT)

IRÁN PROTESTAS

Suben a 35 los muertos en las protestas de Irán, según la televisión estatal

Teherán. La televisión estatal iraní elevó a 35 los muertos en las protestas que sacuden el país desde hace ocho días por el caso de Mahsa Amin, que murió tras ser detenida por no llevar bien el velo, prenda obligatoria en el país persa.“Han muerto 35 personas, incluidos policías, en los disturbios”, dijo la televisión estatal IRIB en sus informativos a última hora de anoche.

IRÁN MUJER

Musk dice estar activando su red de satélites para proveer internet en Irán

Washington. El multimillonario sudafricano Elon Musk dejó este viernes un escueto mensaje en Twitter del que se desprende que está activando su red de satélites Starlink para proveer internet en Irán, después de que así lo autorizara el Gobierno estadounidense. "Activando Starlink..." fue el breve mensaje compartido por el consejero delegado de Tesla, que respondió así a un tuit del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en que informaba de que este viernes la Administración que dirige Joe Biden emitió una licencia que autoriza a las empresas de internet a proveer sus servicios en Irán.

EEUU ABORTO

La Justicia permite a Arizona (EEUU) prohibir casi todos los abortos

Washington. La Justicia de Arizona (suroeste de EE.UU.) falló este viernes a favor del Gobierno del estado y permitió que se aplique una ley de 1973 que prohíbe el aborto en prácticamente la totalidad de los casos. La jueza del condado de Pima Kellie Johnson decidió levantar un bloqueo de casi 50 años de la norma, después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocase en junio la protección al aborto en todo el país y permitiese de facto a cada estado fijar sus leyes.

BRASIL ELECCIONES

Supremo brasileño suspende cautelar que vetaba reportaje crítico a Bolsonaro

Río de Janeiro. La Corte Suprema de Brasil suspendió este viernes la decisión de un tribunal que vetó unos reportajes sobre millonarios usos de dinero en efectivo por parte del presidente Jair Bolsonaro y su familia para la compra de 51 inmuebles, luego de que la restricción fuera tildada de censura. La cautelar que ordenaba el portal de noticias UOL retirar los reportajes de internet fue dejada sin efectos por el magistrado André Mendonça, uno de los miembros del Supremo Tribunal Federal (STF), en respuesta a un recurso presentado por el medio de comunicación censurado.

HONDURAS LLUVIAS

La presidenta de Honduras declara la emergencia nacional por las lluvias

Tegucigalpa. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró este viernes la emergencia nacional por las lluvias que afectan al país y que dejan hasta ahora al menos nueve muertos, inundaciones y más de 17.000 personas damnificadas. El ministro coordinador del Gabinete, Rodolfo Pastor, afirmó que Castro declaró el estado de emergencia tras concluir una reunión de emergencia, según un comunicado de la Presidencia hondureña.

PERÚ CRISIS

El presidente de Perú cambia a sus ministros de Defensa y Transportes

Lima. El presidente de Perú, Pedro Castillo, cambió este viernes a los ministros de Defensa y Transportes y Comunicaciones, con lo que ya suman casi 70 los cambios de los ministros que han integrado los cuatro gabinetes nombrados por el mandatario en catorce meses de gestión. En una sorpresiva ceremonia en Palacio de Gobierno, anunciada apenas unos minutos antes del acto, el jefe de Estado tomó juramento al oficial en retiro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) Daniel Barragán como nuevo titular de Defensa, en reemplazo del militar Richard Tineo Quispe, quien había asumido el cargo el 24 de agosto pasado, hace justo un mes, y hoy fue nombrado nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones.

UCRANIA GUERRA

Toyota pone fin a su producción y ventas de vehículos en Rusia

Tokio. El fabricante de vehículos Toyota Motor ha decidido poner fin a la producción en su fábrica rusa de San Petersburgo, que llevaba más de medio año suspendida por los problemas de suministro y las sanciones por la guerra en Ucrania. La empresa, líder mundial del motor por ventas, suspendió las operaciones de su única planta en Rusia el pasado 4 de marzo por la interrupción del suministro de materiales y componentes clave, pero mantenía contratada a su fuerza laboral en el país para labores de mantenimiento, de cara a un posible reinicio de la producción.

ELTON JOHN

Elton John pasa por la Casa Blanca en su gira de despedida

Washington. El compositor británico Elton John dio este viernes un concierto en la Casa Blanca frente al presidente de EE.UU., Joe Biden, y su esposa, Jill, como parte de su gira de despedida de los escenarios. El veterano músico actuó ante 2.000 personas invitadas en el jardín de la residencia presidencial a un concierto bautizado "A night when hope and history rhyme" ("Una noche en que la esperanza y la historia riman") con el que se buscó celebrar "el poder sanador de la música".

EEUU OBITUARIO

Muere a los 88 años la enfermera tirana de "One Flew Over the Cuckoo's Nest"

Washington. Louise Fletcher, la actriz que interpretó a la enfermera tirana Mildred Ratched en "One Flew Over the Cuckoo's Nest" ("Alguien voló sobre el nido del cuco") falleció a los 88 años de edad, informó este viernes la familia. Fletcher ganó en 1976 el Oscar a mejor actriz por ese papel, que también le valió reconocimiento internacional tras una carrera cinematográfica que hasta entonces había sido más bien discreta. EFE

