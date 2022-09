AGENDA INFORMATIVA DE EFE INTERNACIONAL DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Diversas capitales - Seguimiento de la guerra en Ucrania y sus repercusiones (cobertura diaria).

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE

Sao Paulo (Brasil) - Segundo debate con los candidatos a la Presidencia de Brasil en Sao Paulo.

Washington - El expresidente estadounidense Donald Trump participa en un mitin en apoyo del candidato republicano al Senado Ted Budd.

Nueva York (EE.UU.) - La cantante Rosalía, la diva del pop Mariah Carey y la banda de rock Metallica, entre otras estrellas, participan en el festival Global Citizen en Nueva York.

Washington - La Biblioteca pública de Arlington celebra un evento para conmemorar la Semana de los Libros Prohibidos en el que un grupo de cantantes afroamericanos celebrará la libertad a través de la música, en un contexto de desafíos a lecturas de temática racial y LGTB en algunas escuelas del país.



Bogotá - Primera edición del Cordillera Fest, en la que participan agrupaciones como Caifanes, Zoé, Los Fabulosos Cadillacs y Maná. (Hasta el 25 de septiembre).



Moscú - La campaña militar rusa en Ucrania cumple siete meses sin alcanzar sus objetivos, lo que ha obligado a Rusia a declarar una movilización parcial de reservistas contra la que se han convocado protestas populares.

París - El CEO del grupo FNAC-Darty, el español Enrique Martínez (Valencia, 1971), habla en una entrevista con EFE de los planes de expansión internacional y de los desafíos al crecimiento de la multinacional.

Praga - Elecciones municipales y al Senado en la República Checa.

Sídney (Australia) La república de Nauru, en el Pacífico Sur, celebra elecciones parlamentarias

Imilchil (Marruecos) - Nueva edición del Musem de Imilchil, conocido como el festival de los noviazgos y que se celebra en esta pequeña localidad situada en el Alto Atlas.

Roma - Información previa de las elecciones generales en Italia.

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE

Sao Paulo (Brasil) - La campaña electoral de Brasil entra en su recta final cuando falta una semana para los comicios que se disputan el presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, favorito según las encuestas.

La Habana - Cuba realiza un inédito referendo sobre el Código de las Familias, un paquete legal que incluye el matrimonio igualitario y la gestación subrogada.



Ciudad de Panamá - Se celebra la Convención Nacional de Turismo de Panamá.



Roma - Elecciones generales en Italia.

Moscú - Los referendos de incorporación a Rusia en los territorios ucranianos controlados por las fuerzas rusas entran en su tercera jornada mientras prosiguen los combates a lo largo de la línea del frente.

Londres - Los laboristas, primera fuerza opositora en Reino Unido, abren en Liverpool su congreso anual con el objetivo de reforzar el liderazgo de Keir Starmer como alternativa al Gobierno conservador.



Riga - A menos de una semana de las elecciones parlamentarias de Letonia, los sondeos apuntan a una reelección del centrista Krisjanis Karins como primer ministro.

París - La OCDE publica su informe intermedio de Perspectivas Económicas, con previsiones para los países del G20.

Viena - El estado federado austríaco de Tirol celebra elecciones regionales

Misrata (Libia) - Comienza el juicio, pospuesto el pasado 8 de agosto, contra 56 presuntos militantes del grupo terrorista Estado Islámico, capturados en 2016 tras la caída de Sirte, bastión yihadista en el norte de África.

LUNES 26 DE SEPTIEMBRE

Río de Janeiro (Brasil) - Inicio de la serie de informaciones previas con motivo de las elecciones generales del próximo domingo en Brasil, en las que el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva, favorito en las encuestas, disputa la presidencia al actual jefe del Estado, Jair Bolsonaro. (Hasta el 30 de septiembre).

Sao Paulo (Brasil) - El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva cierra su campaña electoral con un evento en Sao Paulo al que acudirán artistas como Anitta, Caetano Veloso y Chico Buarque.

Cúcuta (Colombia) - Reapertura total de la frontera de Colombia con Venezuela, cerrada al paso de vehículos desde 2015, para lo cual se espera que se den cita en el Puente Internacional Simón Bolívar los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Venezuela, Nicolás Maduro.



Washington - La Conferencia Sanitaria Panamericana, órgano decisorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), inaugura la reunión que celebra cada cinco años y con la que determina sus políticas generales. (Hasta el 30 de septiembre).



Ciudad de México - Protesta multitudinaria al cumplirse ocho años de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural mexicana de Ayotzinapa, un hecho sobre el cual la Comisión de la Verdad publicó recientemente un informe que establece que fue un “crimen de Estado” y da por muertos a los jóvenes.



Santiago de Chile - La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) celebra en Santiago de Chile el IV Seminario Internacional sobre Educación en Derechos Humanos, durante el cual entregará sus galardones anuales. (Hasta el 27 de septiembre).



Ciudad de Panamá - El representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Panamá, Santiago Paz, habla con EFE sobre la creciente ola de migrantes en movilidad en la región.



Tegucigalpa - Organizaciones sociales y humanitarias presentan en un foro virtual la primera Propuesta Índice de Conflictividad Socioambiental.



Sao Paulo (Brasil) - Comienza en Río de Janeiro la "Río Oil and Gas", la principal feria de la industria brasileña de hidrocarburos, con participación de las grandes empresas mundiales del sector.



Miami (EE.UU.) - La revista Billboard celebra su Semana de la Música Latina con una serie de charlas, paneles y presentaciones especiales, todo ello en el marco de los Premios Billboard latinos que tendrán lugar el jueves en Miami. (Hasta el 28 de septiembre).



Ginebra (Suiza) - La comisión de la ONU que investiga las violaciones de los derechos y libertades en Venezuela presenta su informe más reciente ante el Consejo de Derechos Humanos.

Roma - Resultados de las elecciones generales en Italia.

Riga - A menos de una semana de las elecciones parlamentarias de Letonia, los sondeos apuntan a una reelección del centrista Krisjanis Karins como primer ministro.

París - La OCDE publica su informe intermedio de Perspectivas Económicas, con previsiones para los países del G20.

París - El Gobierno francés presenta en Consejo de Ministros su proyecto de presupuestos para 2023.

Sidney (Australia) - Nueva Zelanda celebra un acto conmemorativo de Estado en honor de la reina Isabel II, fallecida el paado 8 de septiembre.

Bali (Indonesia) - Los ministros y representantes de Turismo de los países del G20 celebran una reunión en la isla indonesia de Bali.

Berlín - El Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) publica su índice de confianza empresarial en Alemania.

Nueva Delhi - El primer ministro de la India, Narendra Modi, viaja a Japón para asistir el martes al funeral de estado del exprimer ministro Shinzo Abe.

París - Comienza la Semana de la Moda de París, con la presentación de colecciones Prêt-à-porter para mujer primavera-verano 2023.

Rabat - La Asociación de Bouregreg organiza en Salé la 15ª edición del Festival de Cine de la Mujer.

Rabat - Apertura del museo de pintura Dar Niaba en la medina de la ciudad de Tánger.

Río de Janeiro (Brasil) - El Banco Central divulga el resultado de la balanza de cuenta corriente de Brasil y la inversión extranjera directa correspondiente a agosto pasado.



Buenos Aires - El instituto de estadísticas de Argentina difunde el estimador mensual de actividad económica de julio.



Ciudad de México - El instituto de estadística publica el índice de actividad económica de julio.



MARTES 27 DE SEPTIEMBRE

Miami (EE.UU.) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visita Florida a fin de explicar en Fort Lauderdale los planes para rebajar los costos de la atención sanitaria y luego, en Orlando, participará en un mitin demócrata.

Washington - La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informa, durante la celebración de su Conferencia Sanitaria Panamericana, de la incidencia en el continente de la viruela del mono.



Miami (EE.UU.) - La NASA intentará de nuevo el lanzamiento de la misión Artemis I desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral (Florida), después de haber cancelado dos intentos anteriores.

Toronto (Canadá) - La Asamblea de la Organización para la Aviación Civil Internacional (OACI), organismo de la ONU que vela por el funcionamiento de la de aviación internacional, celebra en Montreal (Canadá) su 41ª reunión. (Hasta el 7 de octubre).

Ciudad de México - Uber y la Agencia EFE organizan el foro “Ciudades en movimiento”, en el que participan especialistas, funcionarios y empresarios para discutir la recuperación del sector pospandemia. (foto)(video)

Tegucigalpa - El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Unión Europea y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizan en Honduras el "Foro región norte: Desarrollo económico y Estado de derecho".

La Habana - Celebración de la Feria Internacional de Transporte y Logística (FITL) 2022. (Hasta el 29 de septiembre).

Nueva York (EE.UU.) - La exposición "Illustrating Spain in the US" une a dibujantes de cómic e investigadores para explorar el legado de España en EE.UU.

Tokio - Japón organiza un funeral de Estado en memoria del exprimer ministro Shinzo Abe, asesinado el pasado 8 julio en un acto electoral.

Bruselas - El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, y el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, participan en un coloquio sobre la guerra en Ucrania.

Río de Janeiro (Brasil) - El Banco Central de Brasil divulga el acta de la última reunión del Comité de Política Monetaria en la que definió la tasas básica de intereses.

Ciudad de México - El Instituto Nacional de Estadística de México publica la balanza comercial hasta agosto y la tasa de desempleo del mismo mes.

MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE

Washington - El Comité del Congreso estadounidense que investiga el ataque al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021 interroga a Virginia Thomas, esposa de un juez del Tribunal Supremo.

Nueva York (EE.UU.) - Nueva vista judicial del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado de tráfico de drogas.

Washington - Elección del próximo director de la Oficina Sanitaria Panamericana, órgano ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Buenos Aires - La Procuración General de la Nación de Argentina lanza una web en la que se divulgará documentación sobre la llamada Operación Cóndor, para facilitar la investigación de posibles casos pendientes y facilitar los juicios a los responsables en los distintos países del plan de desaparición de personas durante las dictaduras del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980.



Ciudad de México - La Unesco celebra del 28 de 2022 en México la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible (Mondiacult), que reúne a 160 ministros de todo el mundo y busca fortalecer el sector de la economía creativa y cultural, muy afectado tras la pandemia del coronavirus. (Hasta el 30 de septiembre).

La Habana - Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) inician la celebración del 62º aniversario de su fundación con actividades que comienzan un mes antes de la efeméride, como el VI Pleno Nacional de los CDR y un maratón.



Buenos Aires - El Festival Internacional de Literatura (FILBA) de Buenos Aires congrega a reconocidos escritores argentinos e internacionales, con diversas actividades y encuentros entre lectores y autores con el libro como protagonista. (Hasta el 2 de octubre).



Nueva York (EE.UU.) - Se entregan los premios Emmy Internacional en las categorías de noticias y temas de actualidad.

Nueva York (EE.UU.) - El Ballet de la Ciudad de Nueva York (NYCB) celebra su décima gala de otoño, en la que parte del vestuario estará diseñado por la marca española Palomo Spain.

Nueva York (EE.UU.) - Subasta de artículos de las películas de la saga James Bond.

Ciudad de México - El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el más importante de México, presenta su agenda e invitados con los que conmemorará su vigésimo aniversario (foto)(video)

Sídney (Australia) - La ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto, realiza una visita oficial Australia. (Hasta el 30 de septiembre)



París - Reporteros Sin Fronteras presenta una treintena de recomendaciones para favorecer el derecho a la información y el pluralismo.

Bali (Indonesia) - Los ministros de Agricultura del G20, que agrupa a las principales economías industrializadas y en vías de desarrollo, se reúnen en Bali (Indonesia), país que ostenta la presidencia de turno.

Berlín - El canciller alemán, Olaf Scholz, se reúne con los jefes de Gobierno de los estados federados en una conferencia extraordinaria en la que está previsto que se traten las medidas de alivio para la crisis energética.

Seúl - El escritor chino Yan Lianke recibe el premio literario Lee Hochul.

Río de Janeiro (Brasil) - El Ministerio de Trabajo divulga el número de empleos formales generados por Brasil en agosto pasado.

Buenos Aires - Argentina divulga las cifras de la pobreza del primer semestre del año, que a finales de 2021 afectaba al 37,3 % de la población urbana y que suelen reflejar el impacto de la inflación y la depreciación de la moneda.



JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE

Sao Paulo (Brasil) - Último debate electoral antes de los comicios presidenciales del domingo en Brasil.

Washington - La Organización Panamericana de la Salud (OPS) presenta informes con estrategias y planes de acción frente al consumo de sustancias psicoactivas, la epilepsia, la salud urbana, la reducción de riesgos de desastres y el consumo nocivo de alcohol.



Quito - Reunión de la mesa directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el marco del 14º Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se desarrolla en Cuenca (Ecuador). (Hasta el 30 de septiembre).



Miami (EE.UU.) - La revista Billboard entrega sus premios a la música latina durante una gala que se celebrará en el Watsco Center de Coral Gables (Miami-Dade).

París - El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia sobre la demanda presentada por el exprimer ministro rumano Adrian Nastase y su esposa, Dana Miculescu, quienes sostienen que carecieron de un juicio, tras el proceso en el que finalmente fue condenado por abuso del cargo público.

Estocolmo - La fundación Right Livelihood Award da a conocer los ganadores de los denominados "Nobel Alternativos".

Seúl - La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, realiza una visita a Corea del Sur durante la cual se reunirá con el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol.

Ciudad de México - El Banco de México da un nuevo anuncio de política monetaria tras su encuentro del 11 de agosto.

Río de Janeiro (Brasil) - El Banco Central brasileño divulga su informe trimestral de inflación, que contiene proyecciones del índice de precios y el crecimiento económico del país.

Santiago de Chile - El instituto de estadísticas de Chile publica la tasa de desempleo de agosto.

Bogotá - La junta directiva del Banco de la República, autoridad monetaria de Colombia, se reúne para evaluar si mantiene o altera las tasas de interés, después de un año de reiteradas subidas.

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE

Washington - Los fondos federales expiran este 30 de septiembre a medianoche, por lo que debe aprobarse un acuerdo para dotar de nuevos fondos al Ejecutivo estadounidense o de lo contrario se producirá un cierre administrativo parcial.

Washington - 171ª sesión del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Montevideo - La avenida del Libertador de Montevideo alberga una nueva edición de la Marcha por la Diversidad, en la que los principales colectivos LGBTIQ celebran con orgullo y reivindican sus derechos.

Masaya (Nicaragua).- La ciudad nicaragüense de Masaya ensalza a su patrono, San Jerónimo, en medio de un ambiente tenso después de que la Policía Nacional haya prohibido las tradicionales procesiones con la imagen.

Nueva York - Arranca la 60ª edición del Festival de Cine de Nueva York. (Hasta el 16 de octubre).



París - Huelga de controladores aéreos en Francia.

Bangkok - El Tribunal Constitucional de Tailandia emite su decisión respecto al primer ministro, Prayut Chan-ocha, en relación con la disputa por el límite de su mandato de ocho años.

Rabat - Nueva edición del Festival de Jazz de Chellah, en Rabat.

Río de Janeiro - El Banco Central divulga el déficit de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) correspondientes a agosto pasado.

Río de Janeiro - El Gobierno de Brasil divulga la tasa promedio de desempleo en el trimestre concluido en agosto pasado.

Bogotá - El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga las cifras del mercado laboral colombiano correspondientes a agosto pasado.



Santiago de Chile - El instituto de estadísticas publica la producción manufacturera y de cobre de agosto en Chile. EFE



