Suspensión de 80 juegos a Tatis por positivo de droga

NUEVA YORK (AP) — Fernando Tatis Jr. el dinámico pelotero de los Padres de San Diego, considerado uno de los astros jóvenes más espectaculares de las Grandes Ligas, fue suspendido el viernes 80 juegos luego de dar positivo por una droga que mejora el rendimiento.

La oficina de las Grandes Ligas informó que Tatis dio positivo de clostebol, un esteroide anabólico sintético. Tatis dijo que tomó el medicamento por accidente, en un medicamento para tratar una infección por hongos.

El castigo entró en vigencia de inmediato, lo que significa que el campocorto dominicano no volverá a jugar en las mayores esta campaña. Se perderá los 48 juegos restantes de la presente temporada y los primeros 32 de la próxima.

Tatis fue elegido al Juego de Estrellas la temporada anterior, cuando lideró la Liga Nacional con 42 jonrones.

No había jugado un solo encuentro de esta campaña, luego de fracturarse la muñeca izquierda, al parecer en un accidente de motocicleta en su país. Se sometió a una cirugía a mediados de marzo, en plenta pretemporada.

Recientemente, había comenzado a jugar en la Doble A, para cumplir la última etapa de su recuperación.

“Resulta que, sin darme cuenta, tomé un medicamento para tratar la tiña que contenía clostebol", dijo Tatis mediante un comunicado que difundió el sindicato de peloteros. "Debería haber usado los recursos disponibles para asegurarme de que no hubiera sustancias prohibidas en lo que tomé. No pude hacerlo... No tengo excusa para mi error y nunca haría nada para engañar o faltarle el respeto a este juego que amo”.

Tatis, quien firmó un contrato de 340 millones de dólares y 14 años antes de la temporada de 2021, es ahora uno de los jugadores más famosos que haya enfrentado una sanción por drogas que mejoran el desempeño, junto con Alex Rodríguez, o su compatriota Manny Ramírez.

Las mayores informaron que la sanción margina también a Tatis de la selección de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol.

El venezolano Freddy Galvis y Dee Gordon figuran entre los jugadores que alguna vez fueron suspendidos por emplear clostebol, un fármaco que sirve para tratar problemas oftálmicos y dermatológicos.

La sustancia está prohibida también por la Agencia Mundial Antidopaje.

Tatis, cuyo padre homónimo jugó también en las Grandes Ligas, debutó en 2019 y se convirtió en un éxito de manera instantánea. Acumula un OPS de .965 en su carrera, durante la que se ha desempeñado como torpedero y guardabosque.

San Diego, que aspira a avanzar a los playoffs, confiaba en que el pelotero volviera y mejorara sus posibilidades de buscar un título.

“Estamos sorprendidos y extremadamente decepcionados por enterarnos hoy de que Fernando Tatis Jr. dio positivo de una sustancia que mejora el desempeño, infringiendo el Programa Conjunto de las Grandes Ligas para la Prevención y el Tratamiento”, informaron los Padres en un comunicado.

“En consecuencia, recibió una suspensión de 80 juegos sin goce de sueldo. Apoyamos plenamente el programa y esperamos que Fernando aprenda de esta experiencia”.

A comienzos de este mes, los Padres realizaron un canje para hacerse de los servicios del jardinero Juan Soto, también dominicano, a fin de incrementar sus probabilidades de avanzar en la postemporada.

Recuperado, Tatis se habría unido a Soto y a su compatriota Manny Machado, dando a San Diego argumentos para conquistar lo que sería el primer título de la Serie Mundial en la historia del equipo.

Tatis, de 23 años, se perderá 2,9 millones de dólares por la sanción, anunciada poco antes de que los Padres jugaran en Washington.

San Diego comenzó la jornada con una foja de 63-51 y controlaba el último de los tres pasajes de comodín a los playoffs en la Liga Nacional.