"Starship Troopers Terran Command": infantería móvil versus "bichos"

Una vida humana no vale mucho y los escuadrones de la Infantería Móvil tienen que ser sacrificados por el progreso de la Federación. Bienvenido al mundo de "Starship Troopers Terran Command", un juego de estrategia en tiempo real (RTS) en el universo de ciencia ficción creado por el autor estadounidense Robert A. Heinlein en su novela "Tropas del espacio". El escenario es familiar: la humanidad lucha en varios planetas contra los insectos alienígenos. ¿Por qué? No importa. La premisa es atacar y no hacer demasiadas preguntas. La armada terrestre cuenta para ello con todo un arsenal: desde un simple rifle hasta armas eléctricas, lanzacohetes, oficiales de flota o "mechas" blindados repletos de armas de fuego. Todos los medios son válidos para alcanzar la victoria. A diferencia de los clásicos RTS al estilo de Age of Empires, aquí nadie investiga ni construye. En su lugar, se ocupan estaciones de radio y se suministran equipos desde la órbita por medio de naves de lanzamiento. Así es también como llegan a los planetas los refuerzos para sustituir a las tropas diezmadas en la batalla. Lo que es absolutamente necesario, porque en "Starship Troopers Terran Command" el soldado individual tiene una vida bastante corta. Los insectos pican, explotan, muerden, disparan plasma o escupen ácido: el número de muertes posibles en la Infantería Móvil es grande. Quienes se lancen a la lucha sin pensarlo, terminarán perdiendo inútilmente muchos jóvenes terrícolas digitales. Por ese motivo, la estrategia es aprovechar el terreno de forma inteligente. Las elevaciones ofrecen mayor visibilidad y alcance, los espacios estrechos permiten a las distintas unidades poner a prueba sus habilidades. De este modo, las unidades ganan experiencia y nuevas destrezas, lo que es un pequeño incentivo para no desperdiciarlas. Si se colocan las tropas de forma inteligente, se podrá ahuyentar a los bichos de forma eficiente. Si se corre disparando a lo loco, los alienígenas triunfarán. Si bien a veces la superioridad de los arácnidos es simplemente demasiado grande, los comandantes de la flota no tienen compasión. Aunque solo sea para ganar tiempo aguantando inútilmente hasta la última bala: no importa, la Federación recordará el sacrificio, comenta la voz del narrador. Para los que piensan que están en una pesadilla militarista: sí, esa es la impresión que deja el mundo distópico de "Starship Troopers Terran Command". El juego se mueve constantemente en el filo de la navaja entre la lujuria bélica y la sátira, por lo que no siempre queda claro de qué se trata. Por un lado, cada "victoria" -porque siempre se está a punto de conseguir la gran victoria- se siente como una derrota, porque las bajas son inmensas. Solo los dirigentes fascistas de la Federación pueden vender esto como una victoria. Las órdenes y comentarios inhumanos de los altos mandos del Ejército y de las fuerzas especiales son comentadas por el narrador de forma bastante cáustica. ¿Se trata de una crítica al militarismo? Tal vez. Por otro lado, no se deja de enviar constantemente soldados digitales a una muerte relativamente segura y bastante inútil. Pero eso no importa: con solo pulsar un botón, nuevas tropas bajan inmediatamente del cielo, el individuo no vale nada. Especialmente macabra es la misión en la que hay que escoltar a un preso fugado hasta su ejecución pública -transmitida en directo por televisión, por supuesto- y sofocar una revuelta de presos. En otra escena se obliga a un grupo de mineros a entrar en minas infestadas de bichos. Quienes conozcan el libro de Heinlein "Tropas del espacio" de 1959 y la película "Starship Troopers" del Paul Verhoeven de 1997, cáusticamente satírica, estarán quizás en condiciones de comprender la adaptación del videojuego. Los que no conocen el original, tendrán grandes problemas para soportar algunas partes de la entrega. No obstante, "Starship Troopers Terran Command" es un emocionante juego de estrategia en tiempo real con misiones variadas, buen equilibrio y dependencia mutua de las unidades. El nivel de desafío es alto, y los que fallan constantemente pueden bajar la dificultad. El título hace muchas cosas bien, pero tampoco reinventa el género. Sin embargo, los aficionados a los RTS no quedarán decepcionados. Además, la novela y la película son una verdadera recomendación. "Starship Troopers Terran Command" está disponible en Steam o GOG para PC. dpa