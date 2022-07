EEUU califica elecciones Brasil de modelo tras dichos Bolsonaro

(Bloomberg) -- La Embajada de Estados Unidos en Brasilia describió las elecciones de Brasil como un “modelo para el mundo”, un día después de que el presidente Jair Bolsonaro dijera a los embajadores extranjeros que el sistema de votación electrónica del país es susceptible a fraudes.

En un comunicado enviado tarde el martes, la embajada se hizo eco de comentarios que realizó el presidente Joe Biden durante una reunión bilateral con Bolsonaro el mes pasado, señalando que EE.UU. “confía en la fortaleza” de las instituciones democráticas de Brasil.

“El país tiene sólidos antecedentes de elecciones libres y justas, con transparencia y altos niveles de participación de los votantes”, se lee en el comunicado publicado en portugués, sin citar a Bolsonaro ni la reunión que encabezó el día anterior. “Confiamos en que las elecciones de Brasil de 2022 reflejarán la voluntad del electorado”.

El líder ultraderechista brasileño, más abajo que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en las principales encuestas de opinión, ha puesto en duda en reiteradas ocasiones la integridad de los votos electrónicos del país, incluso llegó a afirmar sin pruebas que su elección de 2018 fue manipulada en su contra, ya que debería haberla ganado en la primera ronda de votación. Sin embargo, la reunión de esta semana fue un paso más allá, ya que pensó en desprestigiar a la autoridad electoral del país ante una audiencia extranjera.

El lunes, Bolsonaro reunió a representantes de cerca de 70 gobiernos extranjeros en su residencia oficial para repasar teorías conspirativas antiguas y desacreditadas sobre la seguridad del sistema que Brasil ha usado durante más de dos décadas.

Varias instituciones brasileñas han recriminado al presidente, entre ellos, el presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Luiz Fux, quien repudió “el intento de poner en jaque, ante la comunidad internacional, el proceso electoral y los mecanismos de votación electrónica que han garantizado la democracia de Brasil en las últimas décadas”.

Más de 40 fiscales brasileños escribieron una carta pública al fiscal general del país, Augusto Aras, aliado de Bolsonaro, exigiendo la apertura de una investigación contra el presidente por presuntamente abusar de su poder y vilipendiar la ley electoral al tratar de “desestabilizar y desacreditar el proceso electoral y sus instituciones”.

Justo después del discurso de Bolsonaro el lunes, el presidente del Supremo Tribunal Federal, el juez Luiz Edson Fachin, dijo que las declaraciones para desacreditar el sistema de votación de Brasil son “noticias falsas”, mientras que el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, agregó que la seguridad del proceso electoral de Brasil ya no puede ser cuestionada.

