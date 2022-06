Muere Alec John Such, bajista y miembro fundador de Bon Jovi

In this June 19, 2004 photo Alec John Such, of Colts Neck, N.J., sits for a portrait inside his second floor bathtub. Alec John Such, the bassist and a founding member of Bon Jovi, has died. He was 70. The band announced Sunday, June 5, 2022 that John Such died. No details on when or how John Such died were immediately available. (M. Kathleen Kelly/NJ Advance Media via AP)

NUEVA YORK (AP) — Alec John Such, bajista y miembro fundador de la emblemática banda de rock Bon Jovi, falleció a los 70 años.

El grupo anunció el domingo la muerte de Such, quien fue bajista de la banda de Nueva Jersey de 1983 a 1994. De momento no hay detalles sobre cuándo o cómo murió Such.

Un publicista del cantante y compositor Jon Bon Jovi no respondió de inmediato a mensajes en busca de comentarios.

“Era uno de los originales”, escribió Bon Jovi en un post en Twitter. “Como miembro fundador de Bon Jovi, Alec fue parte esencial de la formación de la banda”.

Bon Jovi atribuyó a Such el mérito de haber reunido a la banda, señalando que fue amigo de la infancia del baterista Tico Torres y que llevó al guitarrista y compositor Richie Sambora a que los viera actuar. Such había tocado con Sambora en una banda llamada Message.

Nacido en Yonkers, Nueva York, Such era una figura veterana en la próspera escena musical de Nueva Jersey que contribuyó a la creación de Bon Jovi.

Como gerente del Hunka Bunka Ballroom de Sayreville, Nueva Jersey, Such contrató a Jon Bon Jovi & The Wild Ones antes de unirse a la banda del cantante y compositor.

Tocó con Bon Jovi durante el apogeo del grupo en la década de 1980.

Such dejó la banda en 1994, cuando fue sustituido por el bajista Hugh McDonald. Más tarde se volvió a unir a la banda para su ingreso en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2018.

“Cuando Jon Bon Jovi me llamó y me pidió que estuviera en su banda hace muchos años, pronto me di cuenta de lo serio que era y de que tenía una visión a la que nos quería llevar”, dijo Such en la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama. “Y estoy muy contento de haber formado parte de esa visión”.