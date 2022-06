Cómo utilizar la banca móvil de forma segura

ILUSTRACIÓN - La banca móvil mediante la aplicación respectiva es para muchas operaciones más ágil y cómoda que la clásica banca online en el ordenador. Foto: Christin Klose/dpa

Ya sea para consultar el saldo de cuenta o para hacer transferencias: las transacciones bancarias pueden realizarse de forma rápida y sencilla a través del móvil. En principio, no hay nada que objetar, siempre y cuando se tengan en cuenta algunas reglas básicas. El primer paso es la descarga de una aplicación bancaria segura: "Se recomienda utilizar solo las tiendas de aplicaciones autorizadas", aconseja Tanja Beller, de la Asociación de Bancos Alemanes, con sede en la ciudad de Berlín. Estas serían, por ejemplo, la Play Store de Google o la App Store de Apple. Si se quiere ir sobre seguro, también se puede verificar el editor bajo el título de la aplicación, señala Ralf Scherfling, del Centro de Asesoramiento al Consumidor NRW de la ciudad alemana de Düsseldorf. Beller desaconseja el uso de ofertas de descarga de fuentes desconocidas, por ejemplo, de sitios web de terceros. Tampoco se deberían seguir los enlaces recibidos por correo electrónico o SMS. "Existe el riesgo de descargar una aplicación infectada", advierte Beller. Aquellos que utilizan la banca en línea exclusivamente a través de un teléfono móvil tienen tanto la aplicación bancaria como el procedimiento de verificación a través de SMS-Tan o Push-Tan en su dispositivo. Según Scherfling, en estos casos es aún más importante asegurar la aplicación bancaria con una contraseña fuerte. Beller añade que las características biométricas, como las huellas dactilares o el reconocimiento facial, son ahora suficientes para abrir la aplicación bancaria de forma segura y fiable. También es fundamental no guardar nunca los datos de acceso en el dispositivo móvil, "ni siquiera como foto o en una entrada de la agenda", aconseja Beller, y añade que los delincuentes no solo pueden acceder a estos datos en caso de robo del dispositivo, sino que pueden acceder a ellos de forma remota. Además, los usuarios deben mantener siempre actualizada su aplicación bancaria e instalar regularmente nuevas actualizaciones, "también solo desde la tienda oficial de aplicaciones", recomienda Beller. Con un programa antivirus también se puede proteger el dispositivo de programas maliciosos. En la medida de lo posible, las personas que realizan sus operaciones bancarias de manera móvil no deberían utilizar las conexiones WLAN públicas, sino una conexión de datos propia. "También es aconsejable dejar apagada la conexión Bluetooth del dispositivo mientras se utiliza la app bancaria", precisa Beller. En general, las aplicaciones bancarias tienen muchas ventajas. "En comparación con la banca online clásica en un PC, la banca móvil con las aplicaciones bancarias adecuadas es especialmente rápida y cómoda para muchas funciones básicas", afirma Beller. Por ejemplo, muchas aplicaciones son capaces de leer automáticamente los datos de transferencia de las facturas, los recibos de transferencia o los recibos a través de la cámara del móvil y convertirlos en una transferencia electrónica en pocos segundos. En la aplicación bancaria también se pueden establecer límites. "Esta función permite determinar la cantidad máxima de dinero que se puede transferir desde su cuenta de una sola vez o en un periodo de tiempo determinado", explica Beller. Normalmente, este límite se puede establecer en la configuración de seguridad de la aplicación. En caso de pérdida o robo de la tarjeta bancaria, esta se puede bloquear temporal o permanentemente a través de la aplicación. En caso de robo del dispositivo, se deberá contactar al operador de red para que este lo bloquee lo antes posible, explica Scherfling. Además, es necesario informar al banco o caja de ahorros sobre el robo tan pronto como sea posible. En este caso, la institución financiera desactivará la aplicación bancaria. Si se ha cargado una tarjeta digital para pagar con el móvil, esta también debería ser bloqueada. La información de cómo hacerlo, la suministrará el banco. "Lo ideal es tener a mano el IBAN o el número de la tarjeta", aconseja Beller. Además del bloqueo inmediato, Scherfling señala que es importante aclarar cómo se quiere volver a acceder a la propia cuenta rápidamente en el futuro. "Por ejemplo, existe la posibilidad de utilizar un procedimiento alternativo de banca online o el mismo en un nuevo dispositivo", explica el experto. En cualquier caso, realizar operaciones bancarias a través de un móvil es muy cómodo. Para asegurarse de que todos los débitos sean correctos, los usuarios deberían comprobar regularmente las operaciones registradas y el saldo de la cuenta. "Además, dependiendo del banco, también se pueden activar las notificaciones", puntualiza Beller. De este modo, el usuario es informado de los cambios en su cuenta a través de un mensaje push, un SMS o un correo electrónico. Esta función, sin embargo, puede acarrear costes. dpa