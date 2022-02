Comunicadores mexicanos gritan "no se mata la verdad matando periodistas"

Inés Amarelo Ciudad de México, 14 feb Dolor e indignación recorrieron este lunes México al grito de "no se mata a la verdad matando a periodistas", una trágica consigna que refleja la incesante ola de violencia que padece el gremio, que suma seis muertos en lo que va de año. La semana pasada fue asesinado el periodista Heber López Vásquez en Salina Cruz, en el sureño estado de Oaxaca, con el que suman al menos seis periodistas a los que les quitaron la vida, si bien todavía se investiga si el móvil del crimen en todos los casos fue por su labor profesional. Por esto, informadores organizaron la segunda jornada nacional de manifestaciones en lo que va de año para exigir justicia por sus compañeros pero también para pedir el cese de las agresiones y el avance en las investigaciones. Al grito de "¡Justicia!", se reunieron varias decenas de informadores frente a la Secretaría de Gobernación ubicada en la Ciudad de México, donde colocaron velas por los compañeros asesinados y leyeron manifiestos de varias organizaciones de periodistas en los que reclamaron el cese de la violencia y la investigación "hasta el final" en todos los homicidios. "Llamamos a manifestarnos y a organizarnos. Es urgente que cese la violencia contra la prensa. Exigimos que los asesinatos no queden impunes, queremos justicia real, basta de irregularidades en las investigaciones", leyó de uno de los manifiestos una representante de periodistas. Durante el encuentro también recordaron que su labor es de vital importancia para un país democrático y para proteger la libertad de información. "El lema de la protesta es 'no se mata la verdad matando periodistas' y eso hay que entenderlo porque hay periodistas que están con un compromiso social muy importante y siguen haciendo su trabajo en condiciones deplorables de precarización laboral y de riesgo. Cuando matan a un periodista lo que buscan es enterrar la verdad" dijo en entrevista con Efe Juan Vázquez, oficial de comunicación de Artículo 19. Con esto, reforzó la idea de que el periodismo puede ser transformador mientras se permita a los comunicadores ejercer libremente su labor. "Si agreden a algún periodista al final la sociedad termina privándose de esa información de interés publico y el efecto transformador que puede tener el periodismo en la sociedad sera mínimo", prosiguió. UNIÓN EN EL GREMIO Por su parte, la reportera de la Ciudad de México y participante de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del Periodismo Tenemos que Hablar Ingrid Sánchez, destacó en entrevista con Efe la relevancia de la organización entre los compañeros, no solo para apoyarse los unos a los otros, sino para presionar y lograr avances, que se están logrando a pesar de las continua criticas del presidente Andrés Manuel López Obrador a la prensa. "Claro que sí hay un problema cuando desde Palacio Nacional se critica el trabajo de la prensa y se ataca a los periodistas. Sin embargo también hemos visto que a través de las movilizaciones sí puede haber avances", expresó. Además, informó que el domingo se realizó una primera reunión virtual entre informadores de todo el país en la que se acordó la creación de una asamblea nacional de periodistas. En Oaxaca, donde sucedió el último asesinato, al periodista Heber López, director del portal Noticias Web, también se manifestaron sus compañeros y realizaron pintadas con la frase "Ya basta" Allí, el periodista Pedro Matías pronunció las llamadas cifras negras del periodismo en Oaxaca, contabilizando las muertes de 11 comunicadores oaxaqueños desde 2013. "En Oaxaca con la muerte de Heber ya son 11 los crímenes contra periodistas y ninguno ha sido esclarecido, más de 300 agresiones contra el gremio y no hay procesados, no hay sentenciados", manifestó. En muchas otras ciudades del país, en al menos unas 30, también se reprodujeron las protestas y manifestaciones. De 2000 a la fecha, Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 138 son hombres y 12 son mujeres. De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 30 en el actual de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). EFE ia/jmrg/cfa (foto)(video)