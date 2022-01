EEUU podría desplegar unos 8.500 militares por situación en Ucrania

EEUU puso a 8.500 militares en estado de alerta por situación en UcraniaWashington, 24 Ene 2022 (AFP) - Estados Unidos puso en alerta a unos 8.500 militares que podrían desplegarse como parte de las tropas de la OTAN en el contexto de la crisis en Ucrania, anunció este lunes el portavoz del Pentágono, John Kirby. "El número de efectivos que el ministro (de Defensa) ha puesto en alerta elevada asciende a 8.500 hombres", declaró y subrayó que "no se tomó ninguna decisión sobre un despliegue de fuerzas fuera de Estados Unidos por el momento". Pero "está muy claro" que los rusos "no tienen la intención actualmente de reducir la escalada", agregó.El nivel de alerta elevada ayuda a preparar a las tropas para que estén listas para partir en cinco días en vez de diez, explicó el portavoz. Estas tropas intervendrían en apoyo de la fuerza de reacción rápida de la OTAN, que cuenta con 40.000 militares. Esta fuerza de reacción "no se ha activado, es la OTAN la que debe hacerlo", subrayó John Kirby. "No los desplegamos ahora", repitió, "no estamos diciendo que la diplomacia esté muerta", añadió mientras Rusia y Estados Unidos siguen negociando para intentar desactivar la crisis.Pero "está muy claro" que los rusos "no tienen la intención actualmente de reducir la escalada", agregó.cyj/seb/erl/gm