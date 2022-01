Mueren 23 personas por covid-19 en Paraguay en una jornada con 3.191 positivos

Asunción, 17 ene (EFE).- Este lunes fallecieron 23 personas con diagnóstico de la covid-19 en Paraguay, en una jornada en la que se registraron 3.191 contagios nuevos, según el informe diario del Ministerio de Salud del país suramericano. De las 10.978 muestras analizadas, 3.191 dieron positivo, por lo que el país alcanzó los 504.380 casos acumulados desde que el 7 de marzo de 2020 se registrara el primer positivo de la covid-19, mientras que la cifra de fallecidos aumentó a 16.844. De los 23 fallecidos de esta jornada, solo 7 contaban con la inoculación completa contra la covid-19 mientras que uno tenía dosis incompleta y los 15 restantes no estaban vacunados. Paraguay afronta su "tercera ola" de la covid-19 tras el aumento consecutivo de casos en varios departamentos (provincias) durante las últimas semanas. El 27 de diciembre, las autoridades sanitarias del país suramericano confirmaron los tres primeros casos de la variante ómicron del coronavirus. El pasado 10 de enero modificó sus requisitos de ingreso al país y exigirá un test PCR negativo a todos los extranjeros que quieran ingresar, con excepción de los que provienen del Mercosur (bloque que también integran Argentina, Brasil y Uruguay) y los países limítrofes. Aparte del PCR negativo, se exigirá el certificado de vacunación completo a todos quienes quieran ingresar, salvo a aquellos quienes viven en ciudades fronterizas. Además, el miércoles pasado Paraguay modificó sus protocolos para casos positivos y redujo los días de aislamiento, fundamentalmente para aquellas personas que tienen esquema de vacunación completo y son asintomáticas. El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado en el que detalla que aquellas personas asintomáticas con las dos dosis de vacuna deben permanecer siete días aislados desde que conocieron el positivo y "maximizar los cuidados" los siguientes tres días. En tanto, aquellas personas con esquema completo y sintomáticas deben aislarse siete días desde las primeras señales y cuidarse los siguientes tres días con "uso correcto de mascarilla". Por su parte, quienes no están vacunados o no completaron el esquema deben aislarse 10 días. Según el último registro de vacunación del 7 de enero, 3.002.843 personas, es decir un 42,1 % de la población, han completado el esquema de vacunación, porcentaje que sube al 48,9 %, al observar la población que ha recibido la primera dosis.