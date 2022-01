Dinamarca celebra a su reina Margarita II, que cumple 50 años en el trono

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) COPENHAGUE, DINAMARCA14 DE ENERO DE 2022FUENTE: AFPTV 1. Travelling reina Margarita II entrando2. Travelling reina Margarita II entrando3. Primer plano reina Margarita II 4. Plano general audiencia en honor a la reina Margarita II por sus 50 años en el trono5. Plano general celista durante audiencia en honor a la reina Margarita II por sus 50 años en el trono 6. SOUNDBITE 1 - Mette Frederiksen, Primera ministra de Dinamarca (mujer, Danish, 22 seg.): ""En la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial – la pandemia- sus esfuerzos han sido absolutamente invaluables. Usted planta esperanza. Nos une. E inspira coraje cuando lo necesitamos. Con una autoridad que nadie más en Dinamarca posee”" 7. Plano de apoyo: Travelling the Queen listens to the performance 8. Primer plano reina Margarita saliendo del parlamento9. Primer plano reina Margarita saliendo del parlamento10. Plano medio reina Margarita saliendo del parlamento ROSKILDE, REGIÓN DE SELANDIA, DINAMARCA14 DE ENERO DE 2022FUENTE: AFPTV 11. Plano general reina Margarita llegando a catedral Roskilde 12. Plano general reina Margarita, prìncipe Federico y princesa Mary, saludados por sacerdotes de catedral Roskilde 13. Plano panorámico reina Margarita caminando hacia tumba de sus padres14. reina Margarita caminando hacia tumba de sus padres15. Plano medio reina Margarita saliendo de tumba de sus padres16. Plano general multitud fuera de la catedral17. Plano general multitud fuera de la catedral COPENHAGUE, DINAMARCA13 DE ENERO DE 2022FUENTE: AFPTV 18. SOUNDBITE 2 - Kristin Cummings (mujer, English, 10 seg.): "“Ella es muy especial para todos nosotros, es muy inteligente, es una artista y la respetamos demasiado”." "She is very special for all of us… She is very intelligent, she is an artist and we respect her greatly. " 19. SOUNDBITE 3 - Bour-Hil Yassin (hombre, English, 7 seg.): "“Es una persona que une a la nación, la madre de la Nación diría yo”." "She is a person who gathers the Nation, the mother of the Nation I would say. " BERLÍN, ALEMANIA10 DE NOVIEMBRE DE 2021FUENTE: CORONA POOL 20. Plano general reina Margarita de Dinamarca y prìncipe Federico saliendo de auto y recibidos por Angela Merkel BERLÍN, ALEMANIA10 DE NOVIEMBRE DE 2021FUENTE: GERMAN POOL 21. Plano medio presidente alemán Frank-Walter Steinmeier recibe a reina Margarita22. Zoom out presidente alemán Frank-Walter Steinmeier recibe a reina Margarita23. Plano general presidente alemán Frank-Walter Steinmeier recibe a reina Margarita durante ceremonia24. Paneo de derecha a izquierda presidente alemán Frank-Walter Steinmeier recibe a reina Margarita durante ceremonia ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: SemblanzaMargarita II, la fuerza tranquila de Dinamarca Por Camille BAS-WOHLERT =(Video+Fotos archivo)= Copenhague, 14 Ene 2022 (AFP) - Margarita II se convirtió en reina de Dinamarca a los 31 años, un día nebuloso de enero. Este viernes celebra su 50º aniversario en el trono, a la espera de las celebraciones populares de septiembre.Esta soberana artista, siempre digna y bien vestida, ha atravesado medio siglo sin sobresaltos ni errores, lejos de los escándalos de la monarquía inglesa, uniendo cada vez más a su pueblo."Cuando llegó al trono, sólo el 45% de los daneses apoyaba la monarquía, no creían que una monarquía tuviera cabida en una democracia moderna", declaró a la AFP la periodista Gitte Redder, autora de libros sobre la casa real danesa.Hoy en día, la monarquía danesa es una de las más populares del mundo y su monarca, una institución.En 2018, una encuesta de Voxmeter mostró que más del 75% de la población estaba a favor de la realeza y que menos del 15% quería una república."La base de esta popularidad es que la reina no es nada política, une a la nación en lugar de dividirla", dijo a la AFP el historiador Lars Hovebakke Sørensen."Consiguió ser una reina que unificó a la nación danesa en una época de muchos cambios: la globalización, la emergencia de un estado multicultural, las crisis económicas de los años 70, 80 y de nuevo entre 2008 y 2015, y la pandemia de covid-19", analizó. - Primera monarca - Esta madre de dos hijos, ya ocho veces abuela, Margarita II fue entronizada el 14 de enero de 1972 a la muerte de su padre Federico IX, convirtiéndose en la primera mujer al ocupar la cima de la casa real más antigua de Europa."Tiene un gran sentido del deber y nunca cuestionó su destino", señala el historiador Tom Buk-Swienty.En un documental, Margarita II confesó que aprendió de su padre a recibir el amor de sus súbditos. "Debes recibir. No debes limitarte a agitar la mano", le dijo Federico IX.Viuda desde 2018, la reina, conocida cariñosamente como "Daisy" por su pueblo, ha contribuido a modernizar paulatinamente la monarquía sin banalizarla.Diseñadora de vestuario y escenógrafa, no es reacia a responder con picardía a las preguntas de los periodistas en las ruedas de prensa y recientemente se dejó entrevistar por un grupo de veinte personas en un programa para celebrar su jubileo.Siempre peinada con un moño impecable -hay muy pocas fotos de ella con el pelo suelto-, a la soberana le gusta pasear por el país y todos los veranos navega en su yate, el "Danneborg", antes de instalarse en Francia en el Château de Caix, que compró con su difunto marido, el príncipe Henrik, de origen francés.Su erudición y polivalencia la convierten en un ejemplo para los daneses, que siguen religiosamente sus apariciones en televisión. "Sus discursos son siempre extremadamente buenos. Siempre sienten que están aprendiendo algo", dijo el historiador Hovebakke Sørensen. - Traducciones y pinturas - Intelectual políglota, probó suerte en la traducción, sobre todo en la versión danesa de "Tous les hommes sont mortels" (Todos los hombres son mortales) de Simone de Beauvoir en 1981, bajo un seudónimo y en colaboración con su marido. Pero destacó sobre todo en el dibujo y la pintura. Margarita ha ilustrado numerosas obras literarias, como la reedición de 2002 de "El Señor de los Anillos", de J.R.R. Tolkien.Sus cuadros han sido expuestos en prestigiosos museos y galerías, dentro y fuera de Dinamarca.Y a pesar de tener casi 82 años, no piensa rendirse: "Me quedaré en el trono hasta que me caiga de él", advirtió.En el país escandinavo, de 5,8 millones de habitantes, no hay tradición de abdicación. El único gobernante que renunció al trono en la historia de esta monarquía milenaria fue Erik III, coronado en 1137, quien decidió nueve años después cambiar la tiara real por una tonsura monástica.cbw/hdy/sag/js/mis ------------------------------------------------------------- RecuadroLos reinados más largos del mundoParís, 14 Ene 2022 (AFP) - Margarita de Dinamarca, que celebra este viernes sus 50 años de reinado, forma parte de los monarcas que han ocupado el trono durante más tiempo en todo el mundo.Con 81 años de edad y habiendo ascendido al trono de la más antigua casa real europea aún existente el 14 de enero de 1972, sólo es superada por la reina de Inglaterra, Isabel II, y por el sultán de Brunéi. - Reino Unido: Isabel II, casi 70 años de reinado - La reina Isabel, nacida el 21 de abril de 1926, accedió al trono el 8 de febrero de 1952 tras la muerte de su padre, Jorge VI. El 9 de septiembre de 2015, batió el récord de longevidad en el trono de Inglaterra hasta entonces poseído por su tatarabuela, la reina Victoria, que reinó de 1837 a 1901.Tiene 95 años y es la gobernante de más edad en ejercicio. - Brunéi: Hasanal Bolkiah, 54 años - Nacido el 15 de julio de 1946, el sultán Hasanal Bolkiah, de 75 años, considerado uno de los hombres más ricos del planeta, gobierna desde la abdicación de su padre, en octubre de 1967, en este pequeño país enclavado en Malasia, en la costa norte de Borneo. También es primer ministro. - Suecia: Carlos XVI Gustavo, 48 años - Carlos Gustavos, nacido el 30 de abril de 1946, tenía menos de un año cuando su padre, el príncipe heredero, muere en un accidente de avión en Dinamarca. Ascendió al trono con la muerte de su abuelo, Gustavo VI Adolfo, en septiembre de 1973.En abril pasado cumplió 75 años. - Récords de longevidad - El récord de longevidad de la historia contemporánea para un monarca es propiedad del rey de Tailandia Bhumibol Adulyadej, coronado con el nombre de Rama IX en junio de 1946 y muerto en octubre de 2016 a la edad de 88 años, después de un reinado de 70 años y cuatro meses.En Europa, el reinado de la reina Isabel II sólo solo ha sido superado por el del rey de Francia Luis XIV que permaneció en el trono más de 72 años (entre 1643 y 1715).fm-cds/ber/ob/mab/mis