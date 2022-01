Melissa Jiménez y Marc Bartra ponen punto y final a su matrimonio

05-01-2022 MELISSA JIMÉNEZ Y MARC BARTRA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



MADRID, 5 (CHANCE)



Tal y como ha anunciado el medio 'Vanitatis', Melissa Jiménez y Marc Bartra han decidido empezar a hacer su vida por separado. Como diría la Jurado, se les acabó el amor de tanto usarlo después de 8 años de relación sentimental, cinco de matrimonio. Una noticia que ha avanzado en exclusiva el medio ya citado y que nos ha sorprendido porque no esperábamos.



Hace apenas unas semanas, el futbolista y la periodista habrían decidido comenzar caminos nuevos y lejos el uno del otro. Esta decisión parece haber sido tomada después de una larga crisis sentimental, después de haber intentado poner a flote el amor que tantos años les ha unido, pero que sin embargo, no han podido salvar.



'Vanitatis' asegura que ya viven separados, los dos en Sevilla, quizás por no separarse de los tres hijos que tienen en común: Gala, que nació en 2015, Abril en 2018 y Max en 2020. Una separación que, como ya venimos viviendo en los últimos tiempos, se produce en de forma conjunta y amistosa, teniendo como máxima prioridad el bienestar de su descendencia.



Fue en 2014 cuando el futbolista y la periodista hicieron pública su relación. Tras un año de amor insaciable, ambos daban la bienvenida a su primera hija. En 2016 el futbolista fichó por el Borussia de Dortmund, se comprometió con Melissa y sufrió el atentado contra el autobús en el que viajaba su equipo, por lo que se retiró del fútbol durante unos meses por las lesiones que había sufrido.



En 2017 ambos vivieron una boda de ensueño en Argentona donde estuvieron rodeados de sus familiares y amigos. Fue en 2018 cuando la pareja, ya consolidada, se instala en Sevilla y fue ahí donde dieron la bienvenida a su segunda hija y más tarde, a su hijo Max.