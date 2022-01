Las cuentas pendientes de Rocío Carrasco para este 2022

02-12-2021 Rocío Carrasco, radiante, se convirtió en la gran protagonista de la fiesta navideña de 'La Fábrica de la Tele' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 1 (CHANCE)



Si 2021 fue importante para Rocío Carrasco, este nuevo año no va a ser menos. La hija de Rocío Jurado rompía su silencio con su documental, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y ahí exponía la verdad de su vida: el sufrimiento que había pasado en su matrimonio con Antonio David, el distanciamiento con su hijo, el enfrentamiento con su hija y, pasando por alto, las causas de la 'no' relación con toda su familia.



Era al final de la emisión de este documental cuando supimos que existiría segunda parte, 'En el nombre de Rocío', de la cual ya vimos el trailer para otoño... y es que parece que los litigios judiciales que interpuso Gloria Camila contra su hermana paralizaron la emisión de esta segunda parte porque todavía no hemos visto nada. Eso sí, el diciembre tuvo lugar un gran homenaje a su madre, Rocío Jurado, con el que nos quedamos sin habla.



Para este 2022 Rocío Carrasco seguramente haya pedido tranquilidad y la tendrá. El ejercicio que ha hecho la hija de la cantante este último año de abrirse en canal y exponerse completamente desnuda ante toda España no lo hace cualquiera y ella, ha salido vencedora. Suponemos que ese será el precio de contar todo con pelos y señales.



Para este nuevo año Rocío no lo tiene fácil. Deberá exponer públicamente qué ocurrió con Ortega Cano, Gloria Camila, José Fernando, su tía, Rosa Benito o Gloria Mohedano, el ojito derecho de su madre, Amador Mohedano... son muchas las cuentas que tiene pendiente de cara a la audiencia y es que en el mismo trailer aseguraba que explicaría por qué no tiene relación con todos los miembros de su familia.



Una tarea que sin duda no será fácil, pero que valdrá la pena escuchar después de estar años especulando en medios de comunicación las causas que llevaron a Rociíto a no hablarse con nadie de su familia y a distanciarse de ellos hasta parecer de otra vínculo. Este 2022 Rocío Carrasco tiene cuentas pendientes -que ya se están grabando para emitirse próximamente- pero también tiene la opinión pública a su favor después de reforzar con argumentos su postura en los últimos años a través de ese documental que lo cambió todo.