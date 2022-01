AMP.- Fútbol/Premier.- (Crónica) Rodri mantiene la racha del City y frustra al Arsenal

West Ham y Tottenham se acercan a los 'gunners'



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Manchester City empezó este sábado el 2022 como terminó el año anterior gracias a un gol de Rodri en el minuto 93, que dio la victoria al líder de la Premier ante un Arsenal que tuvo contra las cuerdas a su rival (1-2), pero se vio frustrado con cierta polémica.



Los de Pep Guardiola encadenan once victorias seguidas y un colchón que no deja de crecer, 11 y 12 puntos sobre Chelsea y Liverpool aunque con uno y dos partido jugados más. El Arsenal dedicó una tremenda actuación al Emirates en el primer tiempo, con el 1-0 además de Saka a la media hora.



El equipo de Mikel Arteta, ausente en el banquillo por coronavirus, lo bordó contra el mejor de la liga. La recuperación 'gunner', en juego y clasificación, quedó palpable con un fútbol rápido y lleno de confianza pero con una renta mínima.



En el segundo tiempo, un penalti a Bernardo Silva empezó a cambiar el guion. El árbitro lo revisó en el VAR y terminó castigando un agarrón de Xhaka aunque el portugués parecía ya ir mirando al suelo. Mahrez convirtió la pena máxima, donde el local Gabriel vio una amarilla por pisar el punto de lanzamiento.



A renglón seguido, Nathan Ake sacó un balón bajo palos en una mala cesión de Laporte, pero del susto para el City llegó la segunda amarilla para Gabriel. Con uno menos, el Arsenal quedó más a merced del protagonismo del líder, que terminó sacando los tres puntos en el descuento gracias al tanto de Rodri, tras un intento de Laporte.



Los de Guardiola siguen su domino férreo en la Premier en el intensivo navideño, a falta de que termine la jornada 21, mientras que el Arsenal, que venía de cuatro victorias seguidas, mantendrá la cuarta plaza (35 puntos) aunque perdiendo margen ante la alta persecución de West Ham y Tottenham este mismo sábado.



Los 'Hammers' son quintos con 34 puntos después de un cómodo triunfo (2-3) sobre el Crystal Palace a pesar del susto de los últimos 10 minutos, cuando llegaron los goles locales. El West Ham había dejado bien atado el partido al descanso con los goles de Michail Antonio y el doblete de Lanzini, el segundo de penalti.



Los 'Spurs' se impusieron (0-1) en su visita al Watford gracias a un gol de Davinson Sanchez en el minuto 96, para sumar 33 puntos con dos partidos menos que el Arsenal. Los de Antonio Conte tuvieron las ocasiones, pocas de un duelo con poca área, por medio de Harry Kane y Son, pero no fue hasta el descuento cuando encontraron el premio.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 21.



-Sábado 1.



Arsenal - Manchester City 1-2.



Leicester - Norwich aplazado.



Watford - Tottenham 0-1.



Crystal Palace - West Ham 2-3.



-Domingo 2.



Brentford - Aston Villa.



Everton - Brighton.



Leeds Utd - Burnley.



Southampton - Newcastle aplazado.



Chelsea - Liverpool.



-Lunes 3.



Manchester United - Wolverhampton.