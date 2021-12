𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 y las últimas 5 fotos que han revolucionado en Instagram

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio) realizó en las últimas horas una serie de publicaciones en las redesque han dado mucho de qué hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 78.733 de interacciones entre sus fans.

Los posts más relevantes fueron:





• SALVADOR = El Que Salva Llegaste a Salvarme…a Salvarnos sin darte cuenta. Gracias hijo por regalarnos los 10 meses más intensos, maravillosos y gratificantes, Te amamos, tu hermano y tú…lo mejor de mi vida. El regalo más maravilloso que me ha dado DIOS 😍🙏🏽🌟❤️





• LAS AMO, PUNTO 😍😍 @cardozo_80 @yanethwaldman @andreasernafotos faltaste @jessdelapena necesitaba verlas y abrazarlas!!





• Desde hoy les dejare diferentes opciones de #CaroCruzLookDelDía apoyando a las marcas con #EmprendeCC 1. total Look @jeansandblouses.jyb 2. Total look @bylilianameza 3. Blazer @isk_shop zapatos @calzatodo 4. Pantalón divino de @ocultaatelier y suéter de @isk_shop 5. Vestido @avrilfh__ #Publicidad 🌟🌟





• Más y más opciones de #CaroCruzLookDelDía y #EmprendeCC 1. Total look + zapatos de @avrilfh__ 2. Look @andreasanchezdesign Cartera @faire_mode botas @riitasinverguenza 3. Look @isk_shop 4. Look @lyrata_clothing 5. Total look @isk_shop zapatos @calzatodo #Publicidad 🌟🌟





• UFFFFF 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽 #Repost @naranxadul with @make_repost ・・・ Para la mamá que tuvo una noche difícil. Para la mamá que no ha dormido en una semana. Para la mamá que se siente abrumada por una casa desordenada y no puede salir adelante. A la mamá que sufre de depresión posparto extrema. A la mamá que tiene ataques de ansiedad. A la mamá que no recibe ayuda de su pareja. Para la mamá que es madre soltera. A la mamá que tiene que salir a trabajar y desea estar con sus bebés. A la mamá que se queda en casa y solo quiere un descanso. Para la mamá que no se ha bañado en días. A la mamá que tiene dificultades para amamantar A la mamá que desearía poder amamantar pero no puede. Para la mamá que perdió un bebé. A la mamá que tuvo un bebé hospitalizado Para la mamá que no quería una cesárea y la tuvo Para la mamá cuyos hijos lloran constantemente Para la mamá que no tiene amigos Para la mamá que está enferma pero no tiene otra opción que cuidar a los niños. A la mamá que se siente sola Para la mamá que no ha tenido ninguna oportunidad para ellos mismos A la mamá cuyo esposo falleció Para la mamá que el bebé no duerme A la mamá que se siente subestimada y no amada A la mamá que descubrió que estaba embarazada de gemelos o más y no puede manejarlo Para la mamá que está tratando de convertirse en mamá pero tiene problemas de infertilidad Para la mamá que siente que quiere darse por vencida A la mamá que no quiere estar sola A la mamá que nunca perdió el peso del bebé A la mamá que perdió mucho peso por el estrés A la mamá que intenta acabar la escuela y cuidar a un niño Para la mamá que siente que se está ahogando en todo y nunca puede hacer nada bien. Madres TÚ ERES SUFICIENTE. ERES MÁS QUE SUFICIENTE. PASAMOS A TRAVÉS DE ESTO JUNTAS. ESTAMOS EN ESTO JUNTAS. TU ERES FUERTE. ERES CAPAZ DE HACER CUALQUIER COSA. HAY PERSONAS QUE TE AMAN Y TE NECESITAN. ERES UNA MADRE INCREÍBLE. NADIE PUEDE HACER LO QUE TÚ HACES. SIÉNTETE ORGULLOSA. ERES FUERTE. SOMOS MADRES. Y ESTO ES LA MATERNIDAD ". Foto y texto: @bumpdated y @rachelguzik

Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.