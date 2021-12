Ovaciones, goles y abrazos marcan la despedida de Haedo Valdez del fútbol

Nelson Haedo Valdez se despide del público este sábado en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 18 dic (EFE).- El estadio Defensores del Chaco de Asunción se vistió de gala este sábado para albergar la despedida de uno de los jugadores más destacados de Paraguay durante las últimas décadas, Nelson Haedo Valdez, en un emotivo encuentro marcado por excompañeros de la selección y otras amistades durante su paso por Europa.

El exjugador de la selección guaraní Óscar "Tacuara" Cardozo fue el encargado de abrir el marcador para el equipo Sudáfrica 2010 con un soberbio cabezazo luego de un tiro de esquina.

La igualdad en el marcador para el equipo Amigos de Nelson llegó con un disparo de pierna derecha del homenajeado que no pudo detener su excompañero de selección el arquero Justo Villar.

El partido se detuvo en el minuto 18, número que usó Valdez durante toda su carrera, para rendir homenaje al "León guaraní" con una gran ovación por parte del público asistente y el saludo de sus compañeros de equipo.

Durante la velada futbolística el exjugador Salvador Cabañas fue uno de los más ovacionados en su regreso a la cancha y ante su público tras su retiro del deporte luego de un accidente en el que recibió un disparo en la cabeza en México.

Lucas Barrios anotó el 2-1 para Sudáfrica 2010 tras un descuido del portero en el área chica, mientras que Enrique Vera y Édgar Benítez anotaron los tantos para poner el 4-1 en el inicio de la segunda mitad.

Como no podía ser de otra manera, Nelson Haedo Valdez fue el encargado de sentenciar el encuentro para dejar la pizarra 5-1.

Otras de las personalidades que también dijeron presente en el recinto deportivo para despedir a Valdez fueron el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y el expresidente paraguayo Horacio Cartes quien guarda una estrecha relación con el fútbol de ese país.

Otros de los exjugadores que acompañaron al protagonista del homenaje fueron el argentino Alejandro 'Chori' Domínguez quien compartió con él durante su etapa en el Olympiakos griego (2014), mientras que el peruano Carlos Zambrano lo hizo en el tiempo que Haedo Valdez jugó en el alemán Eintracht Frankfurt (2014-2015).

También estuvieron el exdelantero Aílton Goncalvez y el exdefensor Dede, compañeros suyos en el fútbol de ese país.

Con el primero, Haedo Valdez jugó mientras estuvo en el Werder Bremen (2002-2006) y con el segundo lo hizo durante su etapa en el Borussia Dortmund (2006-2010).

La gran ausencia de la jornada fue la del entrenador Gerardo "Tata" Martino quien tuvo una larga trayectoria al frente de la Albirroja, a la que dirigió entre 2006 y 2011, incluido el Mundial de Sudáfrica 2010 y que por motivos familiares no pudo asistir al encuentro.

"Cuando suceden estas cosas lo mejor que uno pude hacer es hablar desde el corazón y desde el corazón les digo gracias durante estos 23 años. Gracias Paraguay", expresó el exjugador durante su discurso de despedida ante una gran ovación del público.