¿Cuál es la mejor TV para convertir el salón de casa en un cine?

Quien renueve su televisor debería optar al menos por una pantalla 4K y cuatro salidas HDMI.

La demanda de grandes televisores no se detiene, ya que la sensación de contar con un cine en casa no solo es atractiva en tiempos de pandemia. Ahora, con la Navidad cerca, muchas personas deciden actualizar sus aparatos de televisión. "La tendencia hacia televisores más grandes se observa ya desde hace muchos años. Sin embargo, la pandemia de coronavirus reforzó esta tendencia", dice el alemán Roland Stehle, de la asociación gfu, que reúne a empresas de electrodomésticos hogareños para el entretenimiento. De acuerdo con la asociación, la venta de televisores aumentó un 20 por ciento en Alemania en 2020. En total se vendieron 6,6 millones de aparatos ese año. En el segmento de los grandes televisores a partir de las 55 pulgadas (unos 140 centímetros), la gfu observó incluso un aumento del 32 por ciento en comparación con 2019. Roland Seibt, de la revista especializada alemana "Video", afirma que quien quiera reproducir la experiencia del cine en casa no debe ahorrar en el tamaño del televisor. "Tomando en cuenta la distancia a la que hay que sentarse y cómo se debería ver, hay que elegir el televisor lo más grande posible", explica. Ya sean películas por streaming o en blu-ray: las películas en ultra-HD, UHD o 4K tienen una definición tan alta que los espectadores se pueden sentar claramente más cerca de la televisión que con una resolución full-HD. Siempre y cuando el televisor permita ver en 4K. No menos de 4K "Las pantallas 4K o ultra HD son ya estándar y no se debería bajar de eso", aconseja Herbert Bisges, del portal especializado "Hifi.de" de Alemania. Esto hace que el televisor cuente con una resolución de pantalla horizontal de 3.480 píxeles. Los grandes televisores full-HD ya no son una inversión de cara al futuro. También la tecnología de alto contraste HDR se volvió estándar. Sin embargo, en este caso nada garantiza con qué calidad reproduce el televisor en HDR. "Mientras que el número de píxeles está claramente definido, el ancho de banda le puede quedar entre pésimo y extremadamente genial a la calidad HDR, porque en esto no hay especificaciones claras", explica Roland Seibt. La palabra HDR en el televisor solo significa que el televisor puede procesar las señales. Las diferencias se manifiestan luego en la representación de los colores, el brillo y los tonos negros. "Dependiendo del aparato, el brillo máximo puede estar entre los 300 y 5000 cd/m2. Los tonos negros no son opacos en los aparatos de menor calidad y los contrastes de color son más débiles", continúa Seibt. La tecnología OLED En cambio, la cuestión de la tecnología de visualización adecuada puede responderse con mayor claridad. "Los OLED ofrecen la mejor imagen hoy en día, son los más nítidos, con los mejores valores de contraste y los mejores niveles de negro", dice Herbert Bisges. Los televisores con paneles LCD alcanzan valores de brillo ligeramente superiores, pero en el resultado final la imagen no se acerca a la calidad de la de los OLED. "También ofrecen buena calidad los televisores QLED", señala Bisges. "Se trata de una evolución de la tecnología LCD con una fuente de luz optimizada que proporciona mejores colores", aclara. Quien guste de ver superproducciones en casa también debería darle importancia a un buen sonido. "Como los televisores son cada vez más planos, cada vez es más difícil integrar unos graves adecuados o que los parlantes irradien con precisión directamente hacia el frente", señala Roland Seibt. Si bien los televisores de alta calidad pueden hacer cosas increíbles solo mediante el procesamiento digital de la señal, lo cierto es que la verdadera sensación de cine se consigue por medio del sonido adecuado, agrega. Las barras de sonido "Las barras de sonido de gama media ya suenan mucho mejor que los convertidores de televisión. Un subwoofer inalámbrico adicional es una buena solución para generar una sensación de cine de modo compatible con una sala de estar", aconseja Seibt. Sin embargo, la sensación de cine perfecta se logra recién con un sistema de sonido envolvente completo ("surround"). Otra cosa a tener en cuenta a la hora de comprar un televisor son sus conexiones, de modo de tener opciones de ampliación para más adelante. "Recientemente, la interfaz HDMI se ha actualizado a la versión 2.1, que ofrece más ancho de banda y es especialmente importante para las aplicaciones de juegos y los contenidos en 8k", explica Herbert Bisges. Aunque el HDMI 2.1 todavía no es estándar, es una buena inversión de cara al futuro, en su opinión. Por lo general, un nuevo televisor debería tener al menos cuatro salidas HDMI para contar con reservas. Por otra parte, quien quiera tener una experiencia lo más parecida al cine no debería utilizar los ajustes de imagen que vienen por defecto con el nuevo televisor. "Muchos televisores disponen ahora de un modo filmmaker que adapta la imagen a las especificidades del cine", dice Seibt. "Esto se nota claramente en los colores", añade. Distancia de visión 4K y mantenimiento de OLED En lo que respecta a la distancia de visualización correcta, se considera como pauta que el televisor UHD debe estar al doble de centímetros que la altura. "Esto no se refiere a la diagonal", aclara Roland Seibt, de la revista "Video". Un televisor de 65 pulgadas tiene, por ejemplo, 80 centímetros de altura, así que la distancia debería ser de unos 1,60 metros. Quien se decida a comprar un televisor OLED debería asegurarse de que el aparato nunca esté completamente desconectado de la red eléctrica, con excepción de tormentas o ausencias más prolongadas, como las vacaciones. "Los televisores OLED tienen la capacidad de regularse a sí mismos para preservar la vida útil de sus diodos luminosos orgánicos o pantallas", explica Herbert Bisges, del portal especializado "Hifi.de". "Por eso es importante dejar el televisor en modo stand by después de apagarlo", continúa Bisges. Esto también evita los denominados efectos burn-in, es decir, errores residuales de imagen con contenidos de programas o logotipos de canales que aparecen siempre en el mismo lugar. dpa