Perú suscribe un acuerdo con el Reino Unido para la construcción de 75 escuelas

Lima, 10 nov (EFE).- Perú y el Reino Unido suscribieron este miércoles un acuerdo "de gobierno a gobierno" que permitirá construir 75 instituciones educativas en 9 regiones del país andino, con una inversión de 2.800 millones de soles (unos 700 millones de dólares), informó el Ministerio de Educación peruano (Minedu).

El contrato fue firmado por el ministro peruano de Educación, Carlos Gallardo, y la embajadora británica en Perú, Kate Harrisson, en el marco del Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP) "Escuelas Bicentenario",

Según la información oficial, beneficiará a más de 100.000 estudiantes peruanos, al permitir el "servicio de asistencia técnica especializada para la ejecución de infraestructura educativa" en las regiones de Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Ucayali, Junín, Cusco, Puno, Callao y Lima.

"Me alegra profundamente la suscripción de este acuerdo y me gustaría que se diera en la mayoría de nuestras escuelas", sostuvo el ministro Gallardo.

Agregó que "todos los docentes" desean el retorno a las clases presenciales en el país, por lo que se está "trabajando con vigor con miras al próximo año".

"Si bien el factor humano es esencial, no podemos hablar de calidad educativa si no contamos con la infraestructura adecuada", remarcó.

La embajadora Harrisson señaló, a su turno, que para el Reino Unido es "un honor" haber sido elegido para participar en el PEIP en el marco del Bicentenario de la Independencia de Perú, que se celebra durante este año.

Destacó que este proyecto impulsará la infraestructura social en la educación, que consideró "un pilar esencial" para el desarrollo de Perú y la inversión en su población.

El Minedu detalló que las "Escuelas Bicentenario" serán construidas haciendo uso de la tecnología BIM (Building information Modeling o Modelado de información en construcción), que permitirá contar con diseños modulares que serán adaptados a las condiciones climáticas y geográficas de cada región del país.

Las "Escuelas Bicentenario" serán el primer proyecto creado como parte del mecanismo de Proyectos Especiales de Inversión Pública y busca contribuir a dinamizar la actividad económica y garantizar la efectiva prestación de infraestructura y servicio público para la población peruana, así como impactar en la actividad económica con las mejores prácticas y estándares internacionales.

En la ceremonia de suscripción del convenio también participó el embajador de Finlandia en Perú, Jukka Pietikäinen, cuyo país es parte del acuerdo como socio estratégico; la directora ejecutiva del PEIP, Patricia Alvarado; la directora de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, Maritza Sánchez; así como representantes y directores de instituciones educativas.