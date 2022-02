Las mejor vestidas de los Elle Style Awards

25-10-2021 Derroche de glamour y elegancia en los Premios Elle Style Awards EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 29 (CHANCE)



La entrega de los Premios Elle Style Awards este jueves en Sevilla fue una fiesta en la que se premió el estilo y se celebró la moda. Y de ambas cosas hubo a raudales en una alfombra roja espectacular por la que desfilaron celebrities de la talla de Sharon Stone o Rita Ora, modelos como Laura Ponte, Nieves Álvarez, Teresa Baca o Helen Lindes, actrices como Belén Rueda, Rossy de Palma, Ester Expósito o Bárbara Lennie, 'royals' como Victoria Federica, artistas como Aitana Ocaña, India Martínez y Pastora Soler e iconos de estilo como Naty Abascal o Sara Carbonero.



Una noche única en la que la palabra MODA se escribió en letras mayúsculas y de la elegimos - aunque sea una tarea complicada porque todas nuestras celebrities estaban espectaculares - los looks más elegantes y las ganadoras del premio a la 'Mejor Vestida' para Chance (no necesariamente en este orden).



1. Sharon Stone. La homenajeada de la noche y 'Premio Icono' Elle fue de las pocas que eligió el pantalón, optando por un sofisticado traje de lentejuelas negras con el que demostró que menos es más y con el que presumió de su espectacular belleza a sus 63 años. Radiante, la actriz derrochó simpatía con todo el mundo y confesó que se había enamorado de Sevilla.



2. Naty Abascal. Una imprescindible en este tipo de listas cuando hablamos de elegancia, la modelo, de 78 años, acaparó todas las miradas con un diseño de Jorge Redondo de inspiración flamenca. Un vestido midi en color rojo, con voluminosos volantes en la falda y en las mangas, ligeramente abullonadas. Como complementos, un bolso rosa de plumas - nos encanta la combinación - sandalias en color rojo e impresionantes joyas. Impecable.



3. Sara Carbonero. La periodista se vistió de diosa griega con un espectacular vestido de Jorge Vázquez. En color hielo, con drapeado en la falda a la altura de la cadera, y un original doble escote, con encaje en la parte interior y en el mismo tejido y caida fluida en la exterior. Con el pelo suelto y unos jugosos labios rojos, la ex de Iker Casillas demostró una vez más por qué está considerada una de las más elegantes de nuestro país.



4. Belén Rueda. La actriz ejerció de maestra de ceremonias de los premios y, como no podía ser de otra manera tratándose de la presentadora del glamouroso evento, su look estuvo a la altura, acaparando todas las miradas con el pelo recogido en un moño tirante y un elegantísimo vestido de Vicky Martín Berrocal. En color blanco, con escote asimético y solo una manga con una hombrera marcada, con aplicariones plateadas en forma de red tanto en el brazo como en la zona del escote. ¡Radiante!



5. Laura Sánchez. Cierra nuestro ranking la modelo, impresionante con un diseño de Roberto Diz en color amarillo, un color que solo eligió ella, desafiando la mala suerte. De inspiración andaluza - como no podía ser de otra manera - el vestido, de líneas sencillas, nos ha enamorado por sus mangas de volantes. Como complementos, un cinturón fino para marcar silueta en azulón, mismo color de las sandalias y el bolso de mano, creando un contraste ideal con el amarillo.